LHV Group получил штраф от Европейского центрального банка

Финансовые результаты LHV Group в третьем квартале оказались ниже как ожиданий аналитиков Enlight Research, так и собственных прогнозов банка. Чистая прибыль снизилась почти на четверть по сравнению с прошлым годом.
Котирующаяся на Таллиннской бирже LHV Group в августе достигла рекордного объема кредитов и депозитов, назвав рост ожидаемым. При этом чистая прибыль за восемь месяцев оказалась ниже финансового плана.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!