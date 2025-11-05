Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,45%291,56
  • OMX Riga0,53%916,6
  • OMX Tallinn−0,73%1 909,31
  • OMX Vilnius−0,22%1 259,93
  • S&P 500−1,17%6 771,55
  • DOW 30−0,53%47 085,24
  • Nasdaq −2,04%23 348,64
  • FTSE 100−0,05%9 709,87
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,41
  05.11.25, 10:26

LHV Group получил штраф от Европейского центрального банка

LHV Group получил от Европейского центрального банка штраф в размере 405 000 евро за некорректное отражение капитала своей дочерней компании в Великобритании.
Глава британского банка LHV Group Эрки Килу.
  • Глава британского банка LHV Group Эрки Килу.
  • Foto: Liis Treimann
Европейский центральный банк квалифицировал нарушение LHV Group как «умеренно серьезное».
