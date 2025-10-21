Финансовые результаты LHV оказались ниже прогнозов

Финансовые результаты LHV Group в третьем квартале оказались ниже как ожиданий аналитиков Enlight Research, так и собственных прогнозов банка. Чистая прибыль снизилась почти на четверть по сравнению с прошлым годом.
- По итогам девяти месяцев чистые доходы LHV Group оказались на 1% ниже финансового прогноза, а чистая прибыль — на 3% ниже.
В третьем квартале LHV Group заработал доход в размере 72,7 млн евро, что на 13% меньше, чем годом ранее. Аналитики ожидали выручку в 77,1 млн евро, из которых чистый процентный доход должен был составить 58,5 млн евро. При этом в третьем квартале банк заработал чистый процентный доход в размере 55,5 млн евро — почти на 18% меньше, чем годом ранее.
