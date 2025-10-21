Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,14%292,75
  • OMX Riga−0,05%911,27
  • OMX Tallinn−0,25%1 901,3
  • OMX Vilnius−0,06%1 263,62
  • S&P 5001,07%6 735,13
  • DOW 301,12%46 706,58
  • Nasdaq 1,37%22 990,54
  • FTSE 1000,19%9 421,45
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • OMX Baltic−0,14%292,75
  • OMX Riga−0,05%911,27
  • OMX Tallinn−0,25%1 901,3
  • OMX Vilnius−0,06%1 263,62
  • S&P 5001,07%6 735,13
  • DOW 301,12%46 706,58
  • Nasdaq 1,37%22 990,54
  • FTSE 1000,19%9 421,45
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • 21.10.25, 11:48

Финансовые результаты LHV оказались ниже прогнозов

Финансовые результаты LHV Group в третьем квартале оказались ниже как ожиданий аналитиков Enlight Research, так и собственных прогнозов банка. Чистая прибыль снизилась почти на четверть по сравнению с прошлым годом.
По итогам девяти месяцев чистые доходы LHV Group оказались на 1% ниже финансового прогноза, а чистая прибыль — на 3% ниже.
  • По итогам девяти месяцев чистые доходы LHV Group оказались на 1% ниже финансового прогноза, а чистая прибыль — на 3% ниже.
  • Foto: Raigo Pajula
В третьем квартале LHV Group заработал доход в размере 72,7 млн евро, что на 13% меньше, чем годом ранее. Аналитики ожидали выручку в 77,1 млн евро, из которых чистый процентный доход должен был составить 58,5 млн евро. При этом в третьем квартале банк заработал чистый процентный доход в размере 55,5 млн евро — почти на 18% меньше, чем годом ранее.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Смотрите таблицу
Ставки по депозитам продолжают снижаться – это означает, что сейчас самое время сравнить, какой банк предлагает клиентам наиболее щедрое вознаграждение.
Биржа
  • 15.10.25, 08:47
Золотая лихорадка: опасаясь коррекции, инвесторы надеются на продолжение гонки
На этой неделе цена на золото достигла исторического максимума, и хотя временные откаты неизбежны, макроэкономические тенденции указывают на то, что в следующем году стоимость может быть значительно выше нынешней.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
2
Новости
  • 20.10.25, 10:35
Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза
3
Новости
  • 20.10.25, 06:00
Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро
4
Новости
  • 20.10.25, 10:03
Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции
5
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
6
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно

Последние новости

Биржа
  • 21.10.25, 11:48
Финансовые результаты LHV оказались ниже прогнозов
Новости
  • 21.10.25, 10:37
Михал не намерен уходить в отставку
Новости
  • 21.10.25, 10:12
Индекс цен на строительство вырос на 1,7%
Эпицентр
  • 21.10.25, 06:00
Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым
  • KM
Content Marketing
  • 20.10.25, 19:35
30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы
Новости
  • 20.10.25, 18:58
Эстонский поставщик кондиционеров продает шведам дело всей жизни
Новости
  • 20.10.25, 18:23
Эстонское государство начинает размещение облигаций
Новости
  • 20.10.25, 17:42
Осиновский призвал три партии в Таллинне объединиться в широкую коалицию

Сейчас в фокусе

Михаил Кылварт
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
«Все они там проходимцы, от которых, к сожалению, мой бизнес зависит», – отозвался в беседе с ДВ один из опрошенных предпринимателей.
Новости
  • 20.10.25, 06:00
Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро
Предприниматель Урмас Сыырумаа
Новости
  • 20.10.25, 10:35
Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (слева) поздравляет кандидата в мэры Таллинна Евгения Осиновского.
Новости
  • 20.10.25, 10:03
Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции
Крупный предприниматель Юри Мыйз.
Новости
  • 20.10.25, 11:43
Юри Мыйз: не пройдет и двух недель, как сменится премьер-министр
Михаил Стальнухин в ночь подсчета голосов собрался с участниками своего избирательного союза прямо в Нарвской ратуше.
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт собрал в Таллинне бесспорное большинство голосов — 26 531.
Новости
  • 20.10.25, 11:27
Кылварт готовится к переговорам с Isamaa: мы самые популярные партии в Эстонии
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025