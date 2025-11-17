Фонд известного венчурного инвестора продал все акции Nvidia

Венчурный фонд Питера Тиля Thiel Macro LLC в третьем квартале полностью продал свою долю в Nvidia Corp.
- Питер Тиль, основатель Paypal и Palantir.
- Foto: AP/Scanpix
Фонд продал все 537 742 акции Nvidia, которые по цене закрытия 30 сентября стоили примерно 100 млн долларов, передает Bloomberg. Отчет был опубликован вскоре после того, как SoftBank Group в октябре сообщил о похожем шаге, продав свои акции Nvidia на 5,83 млрд долларов.
