  • OMX Baltic0,12%290,66
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,13%1 905,09
  • OMX Vilnius0,04%1 272,43
  • S&P 500−0,02%6 732,8
  • DOW 30−0,01%47 148,18
  • Nasdaq −0,04%22 890,48
  • FTSE 100−0,01%9 697,66
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,18
  • 17.11.25, 17:09

Фонд известного венчурного инвестора продал все акции Nvidia

Венчурный фонд Питера Тиля Thiel Macro LLC в третьем квартале полностью продал свою долю в Nvidia Corp.
Питер Тиль, основатель Paypal и Palantir.
  • Питер Тиль, основатель Paypal и Palantir.
  • Foto: AP/Scanpix
Фонд продал все 537 742 акции Nvidia, которые по цене закрытия 30 сентября стоили примерно 100 млн долларов, передает Bloomberg. Отчет был опубликован вскоре после того, как SoftBank Group в октябре сообщил о похожем шаге, продав свои акции Nvidia на 5,83 млрд долларов.
