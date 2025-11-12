Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,14%293,08
  • OMX Riga0,06%921,25
  • OMX Tallinn−0,05%1 913,52
  • OMX Vilnius0,07%1 271,19
  • S&P 500−0,12%6 838,72
  • DOW 300,74%48 283,6
  • Nasdaq −0,66%23 314,14
  • FTSE 1000,12%9 911,42
  • Nikkei 2250,43%51 063,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,24
  12.11.25, 13:52

Прогноз производителя чипов AMD: выручка от центров обработки данных вырастет на 60%

В течение ближайших трех-пяти лет AMD ожидает, что выручка от центров обработки данных вырастет на 60%, что отражает стремление компании отвоевать долю рынка у конкурента Nvidia.
Генеральный директор AMD Лиза Су планирует увеличить долю рынка за счет компании Nvidia, принадлежащей ее двоюродному брату Дженсену Хуангу.
  • Генеральный директор AMD Лиза Су планирует увеличить долю рынка за счет компании Nvidia, принадлежащей ее двоюродному брату Дженсену Хуангу.
  • Foto: Reuters/Scanpix
