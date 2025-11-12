Прогноз производителя чипов AMD: выручка от центров обработки данных вырастет на 60%

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым удивились эффективности стратегии тупого хайпа на рэпере Дрейке, констатировали очередную легендарную сделку с OpenAI и удивились тому, что еще одна легенда опять идет против толпы.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!