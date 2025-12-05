Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?

У самых известных русских тележурналистов страны взгляды на личные финансы разнятся: от продуманной многоступенчатой стратегии до избегания активного инвестирования. Представитель первой модели – теле- и радиоведущий, журналист Андрей Титов. Он использует многоуровневый подход, сочетая пассивное инвестирование с автоматизированными «копилками». В основе его стратегии пенсионные накопления: «Я использую сразу несколько возможностей для накопления и инвестирования. Во-первых, обе добровольные пенсионные ступени – вторую и третью. Причем ко второй я присоединился именно тогда, когда ее реформировали и люди, напротив, массово стали оттуда выходить... По молодости не понимал всех плюсов, а сейчас пришел к выводу, что это отличный способ для накопления».

Второй важный актив — недвижимость: «У меня есть недвижимость, которую я сдаю в аренду. Это дает небольшую ежемесячную прибавку, к тому же ее стоимость с годами только растет, так что это было однозначно удачное вложение». Третья часть стратегии Титова – инвестиционный счет, он называет себя пассивным инвестором, который уже прошел проверку кризисом.

«Сделал парочку довольно крупных взносов, купив паи в нескольких фондах... В начале этого года был очень ощутимый провал, когда сбережения буквально таяли на глазах. Но я вспоминал слова умных людей о том, что главный враг инвестора – паника, не поддался ей и оказался прав: со временем весь этот огромный минус был отыгран, фонды снова вышли в плюс... А вот до активной работы с инвестициями еще не дорос. Требуется ресурс, временной в первую очередь, чтобы вникнуть и разобраться», - признается он.

Помимо крупных инвестиций, Титов использует «микрокопилки». «У меня оформлены еженедельные автоматические платежи на отдельный счет. Это своего рода копилка. Условно говоря, на отпуск. И если вдруг надо выделить сразу крупную сумму на поездку, то она у меня имеется, лежит в специальном кармане, – говорит он. – Ну и еще одна небольшая штука – услуга, которую предлагает мой банк: каждый платеж карточкой округляется до следующего евро, а разница поступает на отдельный счет. Это уже настоящая диги-копилка – как бросать монетки в банку для ребенка. Но и тут за несколько месяцев, пока ты туда не заглядывал и не пересчитывал, может скопиться приличная сумма в пару сотен евро».

Его коллега и соведущая, журналистка Елена Соломина, скорее представляет противоположную модель, избегая активных инвестиций. Она говорит, что понимает азарт инвесторов, но не разделяет его: «В целом, моя позиция такая: я понимаю, что финансовая грамотность – это круто... Я даже в теории понимаю, что люди, которые играют на бирже, – не зря тут используется глагол “играют” – это такие азартные люди, для них это вдохновение, даже какая-то финансовая поэзия, в этом есть кураж. Но почему-то у меня настроение повышается только, когда я деньги трачу».

Хотя она, как и Титов, инвестирует в обе добровольные пенсионные ступени. Третья пенсионная ступень, по ее словам, привлекательна во всех отношениях: «Во-первых, это хорошее дополнение к основной пенсии... Во-вторых, это сумма, которая копится, и если что, ее можно снять при каком-то черном сценарии... И в-третьих – это, конечно, февральский сюрприз от Налогово-таможенного департамента, который выплачивает тебе налоги. Ну, соответственно, это получается 20-22% в зависимости от года. Довольно хороший процент, распорядиться которым можно как угодно – на отдых, на удовольствия».

«Я понимаю, опять же, что мне нужно повышать свою финансовую грамотность. Но когда я слышу что-то там про индексы, портфели, биржи, рынки и какие-то детали, в которых нужно разбираться... меня это повергает просто в тоску и в уныние, если честно», – признается Соломина. Главной проблемой она называет дефицит времени и приоритеты: «Время – это невосполнимый ресурс. И вот почему-то, когда у меня встает выбор посидеть на диване, погладить кошку, почитать книжку или заняться изучением фондовых рынков, вот почему-то я выбираю первое».

Инвестиции в старину и будущее