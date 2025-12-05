Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,19%6 870,4
  • DOW 300,22%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 100−0,45%9 667,01
  • Nikkei 2250,18%50 581,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,45
  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,19%6 870,4
  • DOW 300,22%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 100−0,45%9 667,01
  • Nikkei 2250,18%50 581,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,45
  • 08.12.25, 06:00

Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?

Кажется, что жизнь в свете софитов не оставляет времени на скучные таблицы и графики фондовых рынков. Однако финансовая дисциплина важна не только для топ-менеджеров, но и для политиков, медиаперсон и деятелей культуры. ДВ выяснили, кто из них, предпочитает азарт фондовых бирж, кто выбирает проверенные финансовые инструменты, а кто находит удовольствие в нетрадиционных, осязаемых, активах.
Когда мы видим на страницах журналов и экранах телевизоров знаменитостей, мы редко задумываемся о балансе их личных счетов, но у них есть, чему поучиться.
  • Когда мы видим на страницах журналов и экранах телевизоров знаменитостей, мы редко задумываемся о балансе их личных счетов, но у них есть, чему поучиться.
  • Foto: Алена Ценно
Порядок и осторожность
Бывший мэр и председатель горсобрания Таллинна Михаил Кылварт демонстрирует максимально осторожный подход к личным деньгам.«Имеющиеся средства в акции и криптовалюты не вкладываю, хотя признаю оба финансовых инструмента», – говорит он. Хотя в целом он признает, что финансовая грамотность и дисциплина – важные качества для политика: «Политик должен держать в порядке свои финансовые дела и разбираться в особенностях финансовой системы общественного сектора. В идеале можно иметь представление и об основах предпринимательства».
Без вложений обходится и дизайнер Диана Денисова: «Инвестиций у меня нет, пенсионной ступени тоже. Отдаю предпочтение накопительным счетам и вкладам в банке». Нельзя сказать, что это ее принципиальная позиция. «Наверное, если было бы много денег, чтобы инвестировать… но увы», – рассуждает она.

Статья продолжается после рекламы

У самых известных русских тележурналистов страны взгляды на личные финансы разнятся: от продуманной многоступенчатой стратегии до избегания активного инвестирования. Представитель первой модели – теле- и радиоведущий, журналист Андрей Титов. Он использует многоуровневый подход, сочетая пассивное инвестирование с автоматизированными «копилками». В основе его стратегии пенсионные накопления: «Я использую сразу несколько возможностей для накопления и инвестирования. Во-первых, обе добровольные пенсионные ступени – вторую и третью. Причем ко второй я присоединился именно тогда, когда ее реформировали и люди, напротив, массово стали оттуда выходить... По молодости не понимал всех плюсов, а сейчас пришел к выводу, что это отличный способ для накопления».
Второй важный актив — недвижимость: «У меня есть недвижимость, которую я сдаю в аренду. Это дает небольшую ежемесячную прибавку, к тому же ее стоимость с годами только растет, так что это было однозначно удачное вложение». Третья часть стратегии Титова – инвестиционный счет, он называет себя пассивным инвестором, который уже прошел проверку кризисом.
«Сделал парочку довольно крупных взносов, купив паи в нескольких фондах... В начале этого года был очень ощутимый провал, когда сбережения буквально таяли на глазах. Но я вспоминал слова умных людей о том, что главный враг инвестора – паника, не поддался ей и оказался прав: со временем весь этот огромный минус был отыгран, фонды снова вышли в плюс... А вот до активной работы с инвестициями еще не дорос. Требуется ресурс, временной в первую очередь, чтобы вникнуть и разобраться», - признается он.
Помимо крупных инвестиций, Титов использует «микрокопилки». «У меня оформлены еженедельные автоматические платежи на отдельный счет. Это своего рода копилка. Условно говоря, на отпуск. И если вдруг надо выделить сразу крупную сумму на поездку, то она у меня имеется, лежит в специальном кармане, – говорит он. – Ну и еще одна небольшая штука – услуга, которую предлагает мой банк: каждый платеж карточкой округляется до следующего евро, а разница поступает на отдельный счет. Это уже настоящая диги-копилка – как бросать монетки в банку для ребенка. Но и тут за несколько месяцев, пока ты туда не заглядывал и не пересчитывал, может скопиться приличная сумма в пару сотен евро».
Его коллега и соведущая, журналистка Елена Соломина, скорее представляет противоположную модель, избегая активных инвестиций. Она говорит, что понимает азарт инвесторов, но не разделяет его: «В целом, моя позиция такая: я понимаю, что финансовая грамотность – это круто... Я даже в теории понимаю, что люди, которые играют на бирже, – не зря тут используется глагол “играют” – это такие азартные люди, для них это вдохновение, даже какая-то финансовая поэзия, в этом есть кураж. Но почему-то у меня настроение повышается только, когда я деньги трачу».
Хотя она, как и Титов, инвестирует в обе добровольные пенсионные ступени. Третья пенсионная ступень, по ее словам, привлекательна во всех отношениях: «Во-первых, это хорошее дополнение к основной пенсии... Во-вторых, это сумма, которая копится, и если что, ее можно снять при каком-то черном сценарии... И в-третьих – это, конечно, февральский сюрприз от Налогово-таможенного департамента, который выплачивает тебе налоги. Ну, соответственно, это получается 20-22% в зависимости от года. Довольно хороший процент, распорядиться которым можно как угодно – на отдых, на удовольствия».
«Я понимаю, опять же, что мне нужно повышать свою финансовую грамотность. Но когда я слышу что-то там про индексы, портфели, биржи, рынки и какие-то детали, в которых нужно разбираться... меня это повергает просто в тоску и в уныние, если честно», – признается Соломина. Главной проблемой она называет дефицит времени и приоритеты: «Время – это невосполнимый ресурс. И вот почему-то, когда у меня встает выбор посидеть на диване, погладить кошку, почитать книжку или заняться изучением фондовых рынков, вот почему-то я выбираю первое».
Инвестиции в старину и будущее

Горячие новости

  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания
  • KM
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Статья продолжается после рекламы

«Я инвестирую в антиквариат, – говорит искусствовед, лектор, гид и куратор выставок Эвелина Ведом. – Моя коллекция антикварной мебели, фарфора, живописи и графики – одновременно мое хобби и инвестиция. Благодаря образованию историка искусства и долговременному сотрудничеству с музеями и частными коллекционерами у меня появились и необходимая для приобретения ценных произведений искусства насмотренность, и опыт».
По ее словам, изначально она просто приобретала понравившиеся ей предметы для домашней обстановки, но по прошествии нескольких лет стало ясно, что их стоимость только растет со временем. «Сейчас цены на антиквариат и винтаж сильно выросли, по сравнению с тем, что было пять-семь лет назад, разница существенная – от 300% до 700%. Разумеется, необходимо следить за спросом и состоянием рынка, ценятся далеко не все предметы, возраст которых старше 30-50 лет. Но для меня приобрести всю свою коллекцию по ценам сегодняшнего дня было бы совершенно немыслимо: те предметы, которые я приобретала буквально пару лет назад, сейчас стоят в три-пять раз дороже».
Статуэтка из коллекции Эвелины Ведом. Австрийская фарфоровая мануфактура, два клейма середины XIX века - т.н. «Старая Вена» и Севрская фарфоровая мануфактура. Скорее всего, экспортная продукция 1850-х годов для США. Стоимость на сегодняшний день, в зависимости от страны сбыта, от 300 до 700 евро.
  • Статуэтка из коллекции Эвелины Ведом. Австрийская фарфоровая мануфактура, два клейма середины XIX века - т.н. «Старая Вена» и Севрская фарфоровая мануфактура. Скорее всего, экспортная продукция 1850-х годов для США. Стоимость на сегодняшний день, в зависимости от страны сбыта, от 300 до 700 евро.
  • Foto: личный архив Эвелины Ведом
Несмотря на высокую потенциальную прибыль, Эвелина пока ничего не продает: «Пока ничего не распродаю – поиски стоили мне труда, времени и азарта охотника! Но возможность есть всегда».
Директор Театра Сюдалинна Анне-Ли Пяйв считает, что в современном мире деньги не могут быть скучной темой, а для директора театра это и вовсе профессиональная обязанность. «Как директор театра я обязана их считать, поэтому всегда огорчают непредвиденные расходы. Директор отвечает за бюджет, и это большая ответственность. В этом году госфинансирование театра было сокращено на 15,5% (на 400 000 евро), что потребовало пересмотра многих статей бюджета и, к сожалению, привело к сокращению труппы. В сложившейся ситуации особенно важно принимать взвешенные финансовые решения, чтобы сохранить стабильность и обеспечить дальнейшее развитие театра», – говорит Пяйв.
Ее личная стратегия накоплений сосредоточена на самом долгосрочном приоритете. «Основная инвестиция, как и у многих семей, – образование детей. У нас есть накопительный школьный фонд, чтобы в будущем дети могли выбрать подходящее учебное заведение как в Эстонии, так и за рубежом», – объясняет Анне-Ли Пяйв. Она также отчисляет взносы в третью пенсионную ступень, но не во вторую. Пяйв подчеркивает важность формирования финансовой подушки: «Как и любой человек, у которого есть обязательства, я стараюсь разумно распоряжаться деньгами и заранее планировать предстоящие расходы. Это помогает создавать финансовый резерв и чувствовать себя более уверенно».
Опыт знаменитостей показывает, что публичный успех и ответственное отношение к финансам идут рука об руку. Вместо высокорискованных спекуляций, большинство делает ставку на проверенные временем инструменты: пенсионные накопления, образование детей и недвижимость, иногда сочетая это с пассивным участием на фондовом рынке. Главными врагами остаются паника, недостаток времени и отсутствие финансовой дисциплины.
ДВ продолжает набор в Нарвскую академию финансовой грамотности и приглашает на инвестиционный курс Дмитрия Фефилова, обучающий чтению отчетов компаний.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
2
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
3
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
4
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
5
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
6
Новости
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания

Последние новости

Биржа
  • 08.12.25, 08:39
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Биржа
  • 08.12.25, 08:21
Обещания инвесторам развеялись, как дым: продажа Huum OÜ так и не состоялась
Сийм Неллис: я не могу комментировать эти вещи
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
Новости
  • 07.12.25, 16:47
Кристина Мустонен – об инвестициях в недвижимость: цены продолжат расти, эта тенденция никуда не денется
Новости
  • 07.12.25, 15:45
Большой обзор рождественских праздников в госучреждениях: одни пекут имбирное печенье, другие отмечают годовщину
Новости
  • 07.12.25, 15:00
Профсоюз моряков: 300 рабочих мест под угрозой из-за отмены господдержки пассажирского судоходства
Новости
  • 07.12.25, 14:30
Латвия рассматривает возможность пенсионной реформы по примеру Эстонии и Литвы
Новости
  • 07.12.25, 13:44
От Pipedrive к оборонке: венчурные инвесторы возвращаются в Эстонию

Сейчас в фокусе

В рамках выездной конференции «Деловых ведомостей» «Заставь деньги работать!» участники смогли лично пообщаться с исполнительным директором Arco Vara Кристиной Мустонен (слева) и финансовым руководителем Arco Vara Дарьей Большаковой.
Новости
  • 07.12.25, 16:47
Кристина Мустонен – об инвестициях в недвижимость: цены продолжат расти, эта тенденция никуда не денется
«Дом с ангелом» или «эстонский дом» в Карсе. Сегодня в квартире эстонского торговца склад турецкой кофейни.
Новости
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
Триумфатором топа Äripäev для Ида-Вирумаа стала компания VKG Oil, занимающаяся обогащением сланца и входящая в группу VKG.
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, руководитель Coop Pank Арко Куртманн, генеральный директор Leab Eesti Эрки Хирве и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги.
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
Партнер венчурного фонда Bessemer Venture Partner Алекс Феррара.
Новости
  • 07.12.25, 13:44
От Pipedrive к оборонке: венчурные инвесторы возвращаются в Эстонию
Шар новогодней ночи в Нью-Йорке. Превратится ли он в хрустальный шар? Те, кто поучаствовали в конкурсе прогнозов на S&P 500, в конце года знают наверняка. А вы сомневались, приходить ли на конференцию ДВ «Заставь деньги работать» или нет!
Биржа
  • 07.12.25, 11:15
«Вкус биржи» выходит на новый уровень. Итоги 2025 года
Вы можете распечатать эту таблицу и прикрепить на дверцу холодильника. Что-то вроде библии мелкого инвестора.
Инвестор Тоомас
  • 05.12.25, 16:36
Инвестор Тоомас: вам 40 или меньше? Памятка малого инвестора, которую стоит повесить на холодильник
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025