Профсоюз моряков: 300 рабочих мест под угрозой из-за отмены господдержки пассажирского судоходства

Профсоюз моряков Эстонии предупреждает, что отмена господдержки пассажирского судоходства может грозить выводом парома Victoria компании Tallink из‑под эстонского флага и потерей 300 рабочих мест. Реформист Март Вырклаэв считает угрозу лишь тактическим шагом Tallink.
По плану правительства, мера поддержки пассажирского судоходства будет отменена в следующем году, и за четыре года это позволит сэкономить около 40 млн евро.
Канцлер Министерства климата Мартен Кокк заявил, что отмена поддержки ухудшит конкурентоспособность эстонских судоходных компаний по сравнению с соседними странами. Он отметил, что в этом году Швеция выделяет на аналогичную меру 150 млн евро, Финляндия – 80 млн евро, а предложение Эстонии составляло 9 млн евро в год, пишет rus.err.ee
Руководитель Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер заявил, что отмена поддержки может привести к выводу какой-либо судоходной компанией, например, Tallink своего судна из-под эстонского флага. По его информации, паром Victoria, курсирующий на линии Таллинн-Хельсинки, уже длительное время работает в убыток, судну не хватает ни грузов, ни пассажиров, и Tallink не станет долго мириться с убытками.
«Я бы назвал одно большое судно фактически целым предприятием: в двух экипажах занято 300 рабочих мест. Это может означать вывод такого судна из‑под эстонского флага и сдачу его в аренду в других морях мира. Мы знаем, что после пандемии два парома Tallink уже стоят в Европе в качестве плавучих отелей, практически без эстонских рабочих мест на борту», – подчеркнул он.
Инициатор сокращения, Март Вырклаэв, считает, что мера была временной поддержкой во время коронакризиса, когда суда простаивали, и неверно утверждать, будто отмена субсидии приведет к уходу судна под другой флаг.
