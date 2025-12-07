Профсоюз моряков: 300 рабочих мест под угрозой из-за отмены господдержки пассажирского судоходства

По плану правительства, мера поддержки пассажирского судоходства будет отменена в следующем году, и за четыре года это позволит сэкономить около 40 млн евро.

Канцлер Министерства климата Мартен Кокк заявил, что отмена поддержки ухудшит конкурентоспособность эстонских судоходных компаний по сравнению с соседними странами. Он отметил, что в этом году Швеция выделяет на аналогичную меру 150 млн евро, Финляндия – 80 млн евро, а предложение Эстонии составляло 9 млн евро в год, пишет rus.err.ee

Руководитель Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер заявил, что отмена поддержки может привести к выводу какой-либо судоходной компанией, например, Tallink своего судна из-под эстонского флага. По его информации, паром Victoria, курсирующий на линии Таллинн-Хельсинки, уже длительное время работает в убыток, судну не хватает ни грузов, ни пассажиров, и Tallink не станет долго мириться с убытками.