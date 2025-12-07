Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,19%6 870,4
  • DOW 300,22%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 100−0,45%9 667,01
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,45
  • 07.12.25, 15:00

Профсоюз моряков: 300 рабочих мест под угрозой из-за отмены господдержки пассажирского судоходства

Профсоюз моряков Эстонии предупреждает, что отмена господдержки пассажирского судоходства может грозить выводом парома Victoria компании Tallink из‑под эстонского флага и потерей 300 рабочих мест. Реформист Март Вырклаэв считает угрозу лишь тактическим шагом Tallink.
Профсоюз моряков: 300 рабочих мест под угрозой из-за отмены господдержки пассажирского судоходства
  • Foto: Erik Prozes
По плану правительства, мера поддержки пассажирского судоходства будет отменена в следующем году, и за четыре года это позволит сэкономить около 40 млн евро.
Канцлер Министерства климата Мартен Кокк заявил, что отмена поддержки ухудшит конкурентоспособность эстонских судоходных компаний по сравнению с соседними странами. Он отметил, что в этом году Швеция выделяет на аналогичную меру 150 млн евро, Финляндия – 80 млн евро, а предложение Эстонии составляло 9 млн евро в год, пишет rus.err.ee.
Руководитель Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер заявил, что отмена поддержки может привести к выводу какой-либо судоходной компанией, например, Tallink своего судна из-под эстонского флага. По его информации, паром Victoria, курсирующий на линии Таллинн-Хельсинки, уже длительное время работает в убыток, судну не хватает ни грузов, ни пассажиров, и Tallink не станет долго мириться с убытками.

Статья продолжается после рекламы

«Я бы назвал одно большое судно фактически целым предприятием: в двух экипажах занято 300 рабочих мест. Это может означать вывод такого судна из‑под эстонского флага и сдачу его в аренду в других морях мира. Мы знаем, что после пандемии два парома Tallink уже стоят в Европе в качестве плавучих отелей, практически без эстонских рабочих мест на борту», – подчеркнул он.
Инициатор сокращения, Март Вырклаэв, считает, что мера была временной поддержкой во время коронакризиса, когда суда простаивали, и неверно утверждать, будто отмена субсидии приведет к уходу судна под другой флаг.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025