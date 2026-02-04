Глава ИТ-компании: ИИ-агенты приходят в Facebook, создают криптовалюту и привлекают мошенников
По словам руководителя ИТ-компании DataSky Мярта Ридала, ИИ-агенты уже около недели действуют автономно в специально созданных для них социальных медиасредах, при этом они способны самостоятельно создавать криптомонеты и привлекают хакеров.
Мярт Ридала объяснил, как далеко за это время продвинулся мир искусственного интеллекта.
Foto: Raul Mee
«Это довольно большой феномен», – пояснил Ридала в утренней программе радио Äripäev. Для ИИ-агентов сделали собственную социальную платформу Moltbook, где они также выстраивают отношения и обсуждают, есть ли у них самосознание или нет.
