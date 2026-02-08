Назад 08.02.26, 16:04 Зеленский сообщил о предложении США вернуться к энергетическому перемирию Представители США на переговорах в ОАЭ предложили снова ввести энергетическое перемирие между Россией и Украиной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев согласился, тогда как Москва пока не дала ответа.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Foto: Alexandros Michailidis

Зеленский отметил, что Россия, как правило, реагирует на подобные предложения уже после возвращения участников переговоров в Москву, передает DW.

Переговоры делегаций Украины, России и Соединенных Штатов в столице ОАЭ прошли 4–5 февраля в закрытом формате. В Киеве охарактеризовали встречу как непростую, но конструктивную. Российские участники, по данным агентства ТАСС, заявили о прогрессе по мирному соглашению с Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя итоги контактов, сказал, что список нерешенных вопросов «существенно сократился», однако «остались самые сложные» из них. В частности, по его словам, по-прежнему не прояснено будущее украинских территорий, оккупированных армией РФ.

Статья продолжается после рекламы

Как сообщил Зеленский, Соединенные Штаты предложили переговорным группам двух стран встретиться в Майами на предстоящей неделе. Украина подтвердила готовность участвовать, от представителей РФ ответа пока не поступило.

На фоне обсуждений о перемирии Зеленский напомнил, что Россия длительное время атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов на фоне морозов.

Зеленский ранее подтвердил информацию о договоренности о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, при этом уточнив, что прямого диалога с Москвой не было. В Киеве, по его словам, сотни тысяч жителей остаются без электричества и тепла, а температура до недавнего времени держалась ниже минус 20 градусов.

В ночь на 2 февраля РФ возобновила удары по украинской энергоинфраструктуре, а в предшествовавшие дни атаковала Украину сотнями беспилотных летательных аппаратов и несколькими ракетами «Искандер-М». При этом 3 февраля Трамп заявил, что глава Кремля якобы сдержал обещание энергетического перемирия.