Компания Novo Nordisk получила в США разрешение на выпуск таблеток для похудения

Согласно последним сообщениям, выход пероральных препаратов крупнейшего конкурента Eli Lilly на рынок ожидается только во второй половине следующего года.
Это важное событие произошло в критический момент, когда европейская компания пытается не отставать от американской Eli Lilly в условиях жесткой конкуренции. Теперь Novo Nordisk получила разрешение на продажу 25-миллиграммовой таблетки семаглутида для приема внутрь, которая будет выпускаться под тем же названием, что и популярный инъекционный препарат компании – Wegovy.
