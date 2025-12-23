Назад 23.12.25, 10:06 Компания Novo Nordisk получила в США разрешение на выпуск таблеток для похудения В понедельник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило продажу новой таблетки для снижения веса датской фармацевтической компании Novo Nordisk.

Согласно последним сообщениям, выход пероральных препаратов крупнейшего конкурента Eli Lilly на рынок ожидается только во второй половине следующего года.

Foto: Reuters/Scanpix

Это важное событие произошло в критический момент, когда европейская компания пытается не отставать от американской Eli Lilly в условиях жесткой конкуренции. Теперь Novo Nordisk получила разрешение на продажу 25-миллиграммовой таблетки семаглутида для приема внутрь, которая будет выпускаться под тем же названием, что и популярный инъекционный препарат компании – Wegovy.