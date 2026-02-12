Фермеры выходят на протест: нас станут ценить только тогда, когда кто-то умрет от голода

Эстонские фермеры в декабре проводят акцию протеста в Брюсселе.
Foto: EPKK
В декабре в Брюсселе прошла крупная общеевропейская акция протеста фермеров, в которой приняли участие и 21 человек из Эстонии. Член совета Эстонской палаты сельского хозяйства и коммерции (EPKK) и член правления OÜ Rägavere Mõis Пилле Хаммербек рассказала, что это было первое выступление фермеров, на котором все государства — члены Европейского союза были представлены своими зонтичными организациями.
