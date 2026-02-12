Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,09%317,95
  • OMX Riga1,06%906,32
  • OMX Tallinn0,13%2 078,45
  • OMX Vilnius−0,02%1 403,45
  • S&P 500−1,07%6 866,96
  • DOW 30−1,02%49 610,76
  • Nasdaq −1,52%22 716,71
  • FTSE 100−0,67%10 402,44
  • Nikkei 225−0,02%57 639,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,62
  • 12.02.26, 18:30

Фермеры выходят на протест: нас станут ценить только тогда, когда кто-то умрет от голода

Фермеры из Вирумаа решили, что Яанипяев — подходящее время для проведения акции протеста, поскольку правительство продолжает игнорировать фермеров.
Эстонские фермеры в декабре проводят акцию протеста в Брюсселе.
  • Эстонские фермеры в декабре проводят акцию протеста в Брюсселе.
  • Foto: EPKK
В декабре в Брюсселе прошла крупная общеевропейская акция протеста фермеров, в которой приняли участие и 21 человек из Эстонии. Член совета Эстонской палаты сельского хозяйства и коммерции (EPKK) и член правления OÜ Rägavere Mõis Пилле Хаммербек рассказала, что это было первое выступление фермеров, на котором все государства — члены Европейского союза были представлены своими зонтичными организациями.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности
Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.

Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
