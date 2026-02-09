Алар Колк: если вы откроете магазин в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите

Президент Европейской инновационной академии Алар Колк критически оценивает торговый климат в Эстонии и считает, что для выживания иногда нужно выходить за рамки привычного.
- Президент Европейской инновационной академии Алар Колк на ежегодном конгрессе, состоявшемся в октябре.
- Foto: Raul Mee
«Очевидно, что в этом секторе в самом разгаре настоящий танец смерти, и ситуация довольно безнадежная», – сказал Колк. По словам президента академии, эстонские торговые компании порой совершают глупые ошибки. «Сегодня можно выходить на зарубежный рынок так, что магазин открывать не нужно. Если вы попытаетесь открыть магазин, например, в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите», – добавил Колк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Сравнение комиссий показывает, что инвесторам с небольшими суммами больше подходят финтех-платформы, тогда как при более крупных портфелях выгоднее банки.
Учитывая небольшой размер эстонского рынка, крупных и сильных розничных сетей здесь слишком много, а ассортимент на полках в рознице огромен, считает руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс.
Начавшийся год выглядит обнадеживающим для экономик всех стран Балтии, даже несмотря на то, что история успеха Литвы несколько сбавляет обороты, пишет экономист банка Citadele Александр Изгородин.
Директор Европейской инновационной академии Алар Колк считает, что старая экономическая модель должна быть разрушена, поскольку она больше не работает. По словам Колка, нас спасет большее число предпринимателей и стартап-образ мышления.
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.