Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,56%316,88
  • OMX Riga0,61%894,02
  • OMX Tallinn0,2%2 069,7
  • OMX Vilnius0,43%1 403,75
  • S&P 5000,48%6 965,83
  • DOW 30−0,02%50 103,19
  • Nasdaq 0,9%23 238,17
  • FTSE 1000,07%10 377,23
  • Nikkei 2253,89%56 363,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,95
  • OMX Baltic0,56%316,88
  • OMX Riga0,61%894,02
  • OMX Tallinn0,2%2 069,7
  • OMX Vilnius0,43%1 403,75
  • S&P 5000,48%6 965,83
  • DOW 30−0,02%50 103,19
  • Nasdaq 0,9%23 238,17
  • FTSE 1000,07%10 377,23
  • Nikkei 2253,89%56 363,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,95
  • 09.02.26, 18:11

Алар Колк: если вы откроете магазин в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите

Президент Европейской инновационной академии Алар Колк критически оценивает торговый климат в Эстонии и считает, что для выживания иногда нужно выходить за рамки привычного.
Президент Европейской инновационной академии Алар Колк на ежегодном конгрессе, состоявшемся в октябре.
  • Президент Европейской инновационной академии Алар Колк на ежегодном конгрессе, состоявшемся в октябре.
  • Foto: Raul Mee
«Очевидно, что в этом секторе в самом разгаре настоящий танец смерти, и ситуация довольно безнадежная», – сказал Колк. По словам президента академии, эстонские торговые компании порой совершают глупые ошибки. «Сегодня можно выходить на зарубежный рынок так, что магазин открывать не нужно. Если вы попытаетесь открыть магазин, например, в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите», – добавил Колк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 27.01.26, 08:38
Большой анализ комиссий: не платите ли вы инвестируя слишком много?
Сравнение комиссий показывает, что инвесторам с небольшими суммами больше подходят финтех-платформы, тогда как при более крупных портфелях выгоднее банки.
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
Учитывая небольшой размер эстонского рынка, крупных и сильных розничных сетей здесь слишком много, а ассортимент на полках в рознице огромен, считает руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс.
Mнения
  • 02.01.26, 13:59
Экономист: экономика Литвы буксует, Эстония восстанавливается, а Латвия ускоряет шаг
Начавшийся год выглядит обнадеживающим для экономик всех стран Балтии, даже несмотря на то, что история успеха Литвы несколько сбавляет обороты, пишет экономист банка Citadele Александр Изгородин.
Новости
  • 10.11.24, 13:55
Алар Колк: ежемесячная зарплата – экономически вредная зависимость
Директор Европейской инновационной академии Алар Колк считает, что старая экономическая модель должна быть разрушена, поскольку она больше не работает. По словам Колка, нас спасет большее число предпринимателей и стартап-образ мышления.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
2
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
3
Инвестор Тоомас
  • 06.02.26, 18:11
Падение сверхдорогой акции усиливает боязнь пузыря
4
Новости
  • 06.02.26, 17:46
Босс оборонной компании получил дивиденды на кругленькую сумму
5
Новости
  • 07.02.26, 14:40
Архитектурные жемчужины Эстонии. «Дом должен быть в центре города, в лесу и с видом на море»
6
Новости
  • 06.02.26, 06:00
«Этому не учат ни в школе, ни в обществе»: работодатели Ида-Вирумаа рассказали, чего не хватает у местных работников

Последние новости

Новости
  • 09.02.26, 18:11
Алар Колк: если вы откроете магазин в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите
Новости
  • 09.02.26, 17:19
Экспортирующий в Финляндию производитель мебели наращивает оборот
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
Новости
  • 09.02.26, 15:47
Калле Лаанета признали виновным в мошенничестве
Новости
  • 09.02.26, 15:11
Мебельный бизнес Asko и Sotka подал заявление о банкротстве
Новости
  • 09.02.26, 14:12
Руководитель Eesti Loto: если бы мы захотели, мы могли бы запустить и онлайн‑казино
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота
Новости
  • 09.02.26, 12:54
Правящая партия Японии показала рекордный результат на выборах

Сейчас в фокусе

Сумма счета за электричество Estonian Cell в январе примерно на две трети превышает обычный уровень.
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
Дом с внутренним двором в Нымме – настоящее произведение архитектурного искусства и заслуженно оказался в числе номинантов на премию в области архитектуры Эстонии. Больше фотографий этого дома – в конце статьи.
Новости
  • 07.02.26, 14:40
Архитектурные жемчужины Эстонии. «Дом должен быть в центре города, в лесу и с видом на море»
Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
Руководитель Merko Ehitus Иво Волков видит на рынке недвижимости признаки улучшения.
Новости
  • 08.02.26, 14:51
Руководитель Merko: спад на рынке недвижимости пройден
Под руководством Валери Бодсон французская компания Amundi управляет активами на сумму 2,4 трлн долларов.
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Mнения
  • 06.02.26, 16:11
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Руководитель отдела продаж Topauto Янек Эскор.
Новости
  • 07.02.26, 12:48
Topauto: за январским ростом продаж автомобилей скрывается падение
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026