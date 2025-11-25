Луйк сделал акционерам предложение о выкупе: решить нужно до Рождества

В прошлую пятницу принадлежащая основному владельцу Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку компания HHL Rühm объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций, которое на 77% ниже цены первичного размещения компании.
Компания HHL Rühm, принадлежащая крупнейшему акционеру Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку, в пятницу объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций с премией почти 15% и вывести компанию с Таллиннской биржи.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.