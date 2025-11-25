Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,09%292,51
  • OMX Riga0,05%924,36
  • OMX Tallinn0,75%1 916,88
  • OMX Vilnius−0,13%1 273,15
  • S&P 5000,11%6 712,34
  • DOW 300,71%46 778,21
  • Nasdaq −0,43%22 774,29
  • FTSE 1000,75%9 606,05
  • Nikkei 2250,07%48 659,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,2
  • 25.11.25, 12:37

Луйк сделал акционерам предложение о выкупе: решить нужно до Рождества

Компания HHL Rühm, принадлежащая крупному акционеру Ekspress Grupp Хансу Луйку, инициировала добровольное предложение о выкупе всех акций Ekspress Grupp с целью вывести компанию с биржи.
Акции Ekspress Grupp торгуются на Таллиннской бирже с 2007 года. Крупным акционером компании является Ханс Х. Луйк.
  • Акции Ekspress Grupp торгуются на Таллиннской бирже с 2007 года. Крупным акционером компании является Ханс Х. Луйк.
  • Foto: Ken Mürk, ERR/Scanpix
Цель предложения – увеличить долю HHL Rühm в Ekspress Grupp до 90%. В случае успеха компания намерена добиваться выкупа оставшихся акций и делистинга Ekspress Grupp.
