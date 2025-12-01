Merko подписала контракт на 35 млн евро

Строительные работы завершатся в ноябре 2027 года.
Foto: Andras Kralla
Входящая в концерн Merko Ehitus компания Merko Ehitus Eesti и Mainor Ülemiste AS в конце прошлой недели подписали договор на проектирование и строительство офисного здания по адресу Lõõtsa 1 B/C в Таллинне. Договор предусматривает возведение 13-этажного офисного здания из двух корпусов.
