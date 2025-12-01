Назад 01.12.25, 11:25 Merko подписала контракт на 35 млн евро Строительный концерн Merko построит для компании Mainor новое офисное здание почти за 35 млн евро, сообщила компания.

Строительные работы завершатся в ноябре 2027 года.

Foto: Andras Kralla

Входящая в концерн Merko Ehitus компания Merko Ehitus Eesti и Mainor Ülemiste AS в конце прошлой недели подписали договор на проектирование и строительство офисного здания по адресу Lõõtsa 1 B/C в Таллинне. Договор предусматривает возведение 13-этажного офисного здания из двух корпусов.