Назад 01.12.25, 13:26 Работающая в России Silvano сообщила о снижении прибыли Чистая прибыль котирующегося на бирже производителя нижнего белья Silvano Fashion Group в третьем квартале сократилась за год более чем на 7%.

У Silvano Fashion Group денег больше, чем рыночная стоимость компании.

Foto: LIIS TREIMANN

В третьем квартале Silvano Fashion Group, работающая главным образом в России и Беларуси, получила 2,5 млн евро чистой прибыли – это на 7,4% меньше, чем годом ранее. За девять месяцев компания заработала 8,3 миллиона евро чистой прибыли, что почти на 15% меньше, чем в прошлом году.