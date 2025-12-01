Работающая в России Silvano сообщила о снижении прибыли

Чистая прибыль котирующегося на бирже производителя нижнего белья Silvano Fashion Group в третьем квартале сократилась за год более чем на 7%.
- У Silvano Fashion Group денег больше, чем рыночная стоимость компании.
Foto: LIIS TREIMANN
В третьем квартале Silvano Fashion Group, работающая главным образом в России и Беларуси, получила 2,5 млн евро чистой прибыли – это на 7,4% меньше, чем годом ранее. За девять месяцев компания заработала 8,3 миллиона евро чистой прибыли, что почти на 15% меньше, чем в прошлом году.
