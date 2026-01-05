Inbank разместил новые акции на сумму 5,3 млн евро
Inbank разместил новые акции на сумму 5,3 млн евро в рамках предложения, адресованного как существующим, так и новым инвесторам. В результате этого рыночная стоимость собственного капитала Inbank выросла до 236 млн евро.
Финансовый концерн Inbank заключил сделку по приобретению дополнительной 33% доли в компании Mobire Group, предоставляющей полный спектр услуг по прокату автомобилей. Ранее Inbank уже владел 67% акций этой компании.
Финансовый концерн Inbank, чьи облигации в октябре вызвали большой интерес у инвесторов, показал сильные промежуточные результаты, увеличив прибыль как в третьем квартале, так и по итогам девяти месяцев.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.