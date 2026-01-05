Inbank разместил новые акции на сумму 5,3 млн евро

KM Sisuturundus 19.12.25, 13:50

Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.