Популярный среди инвесторов Inbank увеличил прибыль более чем на 60%
Финансовый концерн Inbank, чьи облигации в октябре вызвали большой интерес у инвесторов, показал сильные промежуточные результаты, увеличив прибыль как в третьем квартале, так и по итогам девяти месяцев.
На этой неделе ожидаются новости как с местной биржи, так и из-за рубежа. Одно из самых ожидаемых событий – четверговые отчеты за последний квартал от двух крупных строительных компаний, чьи акции торгуются на бирже. Также в течение недели станет известно состояние дел всемирно известных Palantir и Novo Nordisk.
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».