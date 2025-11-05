Популярный среди инвесторов Inbank увеличил прибыль более чем на 60%

На этой неделе ожидаются новости как с местной биржи, так и из-за рубежа. Одно из самых ожидаемых событий – четверговые отчеты за последний квартал от двух крупных строительных компаний, чьи акции торгуются на бирже. Также в течение недели станет известно состояние дел всемирно известных Palantir и Novo Nordisk.