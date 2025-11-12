Inbank покупает Mobire

Финансовый концерн Inbank заключил сделку по приобретению дополнительной 33% доли в компании Mobire Group, предоставляющей полный спектр услуг по прокату автомобилей. Ранее Inbank уже владел 67% акций этой компании.
Глава Mobire Андрус Вальма и член правления Inbank Маргус Кастейн.
Foto: Inbank
«Поскольку финансирование является важной составляющей бизнес-модели Mobire, эта инвестиция хорошо вписывается в долгосрочную стратегию Inbank и укрепляет наши позиции в сфере автокредитования», – прокомментировал член правления Inbank Маргус Кастейн.
