  • OMX Baltic0,27%293,53
  • OMX Riga0,46%921,2
  • OMX Tallinn0,37%1 921,47
  • OMX Vilnius0,08%1 269,76
  • S&P 5000,21%6 846,61
  • DOW 301,18%47 927,96
  • Nasdaq −0,25%23 468,3
  • FTSE 100−0,1%9 889,78
  • Nikkei 2250,43%51 063,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • 12.11.25, 10:22

Inbank покупает Mobire

Финансовый концерн Inbank заключил сделку по приобретению дополнительной 33% доли в компании Mobire Group, предоставляющей полный спектр услуг по прокату автомобилей. Ранее Inbank уже владел 67% акций этой компании.
Глава Mobire Андрус Вальма и член правления Inbank Маргус Кастейн.
  • Глава Mobire Андрус Вальма и член правления Inbank Маргус Кастейн.
  • Foto: Inbank
«Поскольку финансирование является важной составляющей бизнес-модели Mobire, эта инвестиция хорошо вписывается в долгосрочную стратегию Inbank и укрепляет наши позиции в сфере автокредитования», – прокомментировал член правления Inbank Маргус Кастейн.
