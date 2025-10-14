Фининспекция сделала предписание Inbank Finance

Для любого гимназиста один из главных определяющих его будущую жизнь вопросов – куда пойти учиться. Однако вопрос, где на это взять денег – не менее животрепещущий, правда, зачастую он больше касается родителей будущего абитуриента. Особенно остро он встает, если выбор пал на зарубежный вуз. Но, по мнению специалиста, в мире сегодня достаточно возможностей получить хорошее образование недорого.