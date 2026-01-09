Tallinna Sadam завершил год позитивно: грузооборот увеличился, пассажиры возвращаются

По словам председателя правления Tallinna Sadam Валдо Кальма, рост объемов грузов соответствовал ожиданиям компании, а в пассажирском сегменте настроения по-прежнему остаются позитивными.
Foto: Liis Treimann
«В четвертом квартале мы зафиксировали рост числа пассажиров и объемов грузов уже третий квартал подряд», – отметил председатель правления Tallinna Sadam Валдо Кальм в биржевом сообщении. По его словам, помимо жидких грузов, которые обеспечили рост общего грузооборота, увеличился и объем ро-ро грузов, достигнув в четвертом квартале максимального уровня за последние четыре года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Если аналитики Уолл-стрит и местные оптимисты прогнозируют дальнейший взлет технологического сектора и фондового рынка США, то более критически настроенные инвесторы предупреждают о напоминающем эпоху «dot-com» пузыре и о грядущей волатильности.
Большинство частных инвесторов в этом году заработали неплохую доходность, а в следующем году прогнозируют беспокойное время для биткоина и акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, при этом безопасную гавань они ищут ближе к дому.