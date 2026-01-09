Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,2%315,76
  • OMX Riga0,2%927,77
  • OMX Tallinn−0,03%2 069,17
  • OMX Vilnius0,78%1 383,37
  • S&P 5000,01%6 921,46
  • DOW 300,55%49 266,11
  • Nasdaq −0,44%23 480,02
  • FTSE 1000,35%10 079,43
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,05
  • OMX Baltic0,2%315,76
  • OMX Riga0,2%927,77
  • OMX Tallinn−0,03%2 069,17
  • OMX Vilnius0,78%1 383,37
  • S&P 5000,01%6 921,46
  • DOW 300,55%49 266,11
  • Nasdaq −0,44%23 480,02
  • FTSE 1000,35%10 079,43
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,05
  • 09.01.26, 11:01

Tallinna Sadam завершил год позитивно: грузооборот увеличился, пассажиры возвращаются

В последнем квартале прошлого года Tallinna Sadam увеличил объемы грузов на 6%, а число пассажиров в годовом сравнении выросло почти на 1%.
По словам председателя правления Tallinna Sadam Валдо Кальма, рост объемов грузов соответствовал ожиданиям компании, а в пассажирском сегменте настроения по-прежнему остаются позитивными.
  • По словам председателя правления Tallinna Sadam Валдо Кальма, рост объемов грузов соответствовал ожиданиям компании, а в пассажирском сегменте настроения по-прежнему остаются позитивными.
  • Foto: Liis Treimann
«В четвертом квартале мы зафиксировали рост числа пассажиров и объемов грузов уже третий квартал подряд», – отметил председатель правления Tallinna Sadam Валдо Кальм в биржевом сообщении. По его словам, помимо жидких грузов, которые обеспечили рост общего грузооборота, увеличился и объем ро-ро грузов, достигнув в четвертом квартале максимального уровня за последние четыре года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 08.01.26, 13:54
Самые популярные акции года: оборонная промышленность и производители чипов захватили портфели эстонских инвесторов
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Биржа
  • 06.01.26, 12:00
Прогноз инвесторов на 2026 год: оптимизм в США сталкивается со страхом пузыря, от Таллиннской биржи ждут сюрприза
Если аналитики Уолл-стрит и местные оптимисты прогнозируют дальнейший взлет технологического сектора и фондового рынка США, то более критически настроенные инвесторы предупреждают о напоминающем эпоху «dot-com» пузыре и о грядущей волатильности.
Биржа
  • 23.12.25, 08:50
Новогодние планы инвесторов: деньги текут в отечественный банк и гигантам фондового рынка США
Большинство частных инвесторов в этом году заработали неплохую доходность, а в следующем году прогнозируют беспокойное время для биткоина и акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, при этом безопасную гавань они ищут ближе к дому.
Биржа
  • 10.12.25, 12:18
Пааво Сийманн анализирует балтийский рынок: некоторые акции обогнали S&P 500
«У нас биржа-бутик, но здесь есть инструменты, которые в этом год показали лучшую доходность, чем, например, S&P 500», – отметил финансовый эксперт Пааво Сийманн.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
2
Новости
  • 07.01.26, 13:16
Рост цен на серебро вынудил закрыться местный ювелирный магазин
3
Mнения
  • 07.01.26, 06:00
Райво Варе: Гренландия – следующая. Через два месяца
4
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
5
Интервью
  • 08.01.26, 06:00
Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия
6
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»

Последние новости

Новости
  • 09.01.26, 12:33
Назначенный после казино-скандала генеральный директор покинул Baltcap
Новости
  • 09.01.26, 11:50
Райво Варе о протестах в Иране: если бунтуют мелкие торговцы, значит, дело серьезное
Биржа
  • 09.01.26, 11:01
Tallinna Sadam завершил год позитивно: грузооборот увеличился, пассажиры возвращаются
Новости
  • 09.01.26, 10:28
В ноябре импорт рос быстрее экспорта
Новости
  • 09.01.26, 09:54
Иностранцы активнее приезжали в Эстонию, местный туризм не вырос
Биржа
  • 09.01.26, 08:39
ТОП пенсионных фондов: в прошлом году наилучшую доходность показали активные фонды
ТОП
  • 09.01.26, 08:19
ТОП налоговых должников: некоторые как будто берут у государства кредит, но очень дорогой
Эпицентр
  • 09.01.26, 06:00
Погорельцы в Старом Таллинне: хозяева Tbilisi не унывают несмотря на огненный новогодний финал

Сейчас в фокусе

Компания Vimida, ведущая деятельность на арендованных площадях в Какумяэ, перерабатывает лосося и форель.
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
Когда Андро Роос покинул кооператив, он рекомендовал его членам полностью отстранить оставшийся состав совета.
Новости
  • 08.01.26, 08:27
Испытывающее финансовые трудности КСО задолжало сотни тысяч евро
Из-за того, что Макс Каур кочует из одного самоуправления в другое, оппозиция назвала его политическим туристом. На себя посмотрите, отвечает им Каур.
Интервью
  • 08.01.26, 06:00
Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия
По словам перевозчиков, в прошлом году им досаждали сразу несколько проблем, и уверенности в том, что начавшийся год изменит ситуацию к лучшему, нет.
Новости
  • 08.01.26, 12:23
В прошлом году закрылись 37 транспортных компаний
VR-Koda изготавливает внутренние вставки для горнолыжных ботинок.
Новости
  • 08.01.26, 16:00
В Ида-Вирумаа закрывается семейное производство: работу потеряют десятки человек
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 08.01.26, 09:31
Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях в отношении РФ
Дмитрий Липявко (слева) с партнером и представителем правительства Ханты-Мансийска во время подписания меморандума о сотрудничестве в 2019 году.
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026