Назад 08.01.26, 12:58 Алехандро Хименес: будем надеяться, что Трамп ограничится Венесуэлой – на благо Запада Как выходец из Южной Америки, я испытываю противоречивые чувства в связи с событиями в Венесуэле, пишет работающий в Эстонии инвестиционный гуру родом из Коста-Рики Алехандро Хименес.

«Я не испытываю ни малейшего сочувствия к Мадуро и его подручным», – говорит Алехандро Хименес.

США ранним утром 3 января вторглись в Венесуэлу, нанесли авиаудары, задержали нелегитимного президента Николаса Мадуро и доставили его в тюрьму в Нью-Йорке. Все это произошло менее чем за 24 часа. Это была впечатляющая демонстрация военной мощи и уровня разведки США на территории суверенного государства, расположенного примерно в 2000 километрах от них.