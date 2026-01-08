Алехандро Хименес: будем надеяться, что Трамп ограничится Венесуэлой – на благо Запада

«Я не испытываю ни малейшего сочувствия к Мадуро и его подручным», – говорит Алехандро Хименес.
Foto: Андрас Кралла
США ранним утром 3 января вторглись в Венесуэлу, нанесли авиаудары, задержали нелегитимного президента Николаса Мадуро и доставили его в тюрьму в Нью-Йорке. Все это произошло менее чем за 24 часа. Это была впечатляющая демонстрация военной мощи и уровня разведки США на территории суверенного государства, расположенного примерно в 2000 километрах от них.
Эксперт Райво Варе опасается, что операция США в Венесуэле станет прецедентом, который побудит диктатуры вроде Китая или России напасть на Тайвань и Казахстан. «Международного права не существует: это кормушка для демагогов и юристов», – считает в связи с этим эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.
Ситуация в мире напряженная, и на первый взгляд причин для оптимизма нет. На самом же деле все наоборот – возможности для обогащения велики, пишет коммуникационный эксперт Янек Мягги в ответе на опрос издания Äripäev, подготовленный для лидеров мнений.