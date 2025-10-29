Назад 29.10.25, 20:27 ФРС снизила ставку, но Трамп ожидает большего Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на четверть пункта. Теперь внимание инвесторов сосредоточено на возможности дальнейшего снижения в декабре.

Здание ФРС в Вашингтоне, США.

Foto: Reuters/Scanpix

Снижение базовой ставки до диапазона 3,75–4%, которое было широко ожидаемо, опустило её до минимального уровня с конца 2022 года.

В Комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) отметили, что риски снижения занятости в последние месяцы возросли.

Это второе подряд снижение ставки.

Президент Дональд Трамп, который неоднократно призывал ФРС действовать решительнее и снижать ставки быстрее, вновь раскритиковал Пауэлла, заявив, что администрация будет «очень довольна», когда срок его полномочий завершится.

Трамп выступил из Южной Кореи, где он сейчас находится на переговорах. Завтра он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, и инвесторы надеются, что эта встреча упростит путь для Nvidia к возвращению на китайский рынок.

Тем временем акции Nvidia выросли, и компания стала первой в мире, чья рыночная капитализация достигла 5 триллионов долларов.

Индекс S&P 500, состоящий из крупнейших компаний США, после объявления решения ФРС практически не изменился и прибавил 0,2%, отражая ожидания дальнейших снижений ставки. Технологический Nasdaq Composite вырос на 0,5%.

Доходность чувствительных к ставке двухлетних казначейских облигаций осталась на уровне 3,52%, что на 0,02 процентного пункта выше предыдущего показателя. Долгосрочный долг США отреагировал небольшой распродажей.