ФРС снизила ставку, но Трамп ожидает большего

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на четверть пункта. Теперь внимание инвесторов сосредоточено на возможности дальнейшего снижения в декабре.
- Здание ФРС в Вашингтоне, США.
- Foto: Reuters/Scanpix
Снижение базовой ставки до диапазона 3,75–4%, которое было широко ожидаемо, опустило её до минимального уровня с конца 2022 года.
В Комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) отметили, что риски снижения занятости в последние месяцы возросли.
Это второе подряд снижение ставки.
Из 12 членов комитета, имеющих право голоса, мнения разделились: Джефф Шмид высказался за сохранение ставки на текущем уровне, тогда как назначенный Трампом член Совета управляющих Стивен Миран поддержал более глубокое снижение — на полпункта.
Дополнительные меры
После пандемии Covid-19 ФРС выкупила на триллионы долларов государственных облигаций, увеличив размер своего баланса до 9 триллионов долларов и насытив финансовую систему ликвидностью.
С 2022 года центробанк начал обратный процесс, позволяя облигациям и обеспеченным ипотекой ценным бумагам погашаться без замещения новыми покупками.
Однако теперь ФРС приняла решение завершить трёхлетнюю программу количественного ужесточения (QT) из-за опасений, что эта политика нарушила работу краткосрочных кредитных рынков и способствовала росту стоимости заимствований для банков.
В заявлении FOMC говорится, что с 1 декабря Нью-Йоркское отделение ФРС будет реинвестировать все поступления от погашения казначейских облигаций, находящихся на балансе центробанка, обратно в государственные долговые инструменты.
Кроме того, с 1 декабря ФРС начнёт ежемесячно реинвестировать 35 миллиардов долларов, полученных от погашения ипотечных ценных бумаг, также в рынок казначейских облигаций.
Трампу все мало
Президент Дональд Трамп, который неоднократно призывал ФРС действовать решительнее и снижать ставки быстрее, вновь раскритиковал Пауэлла, заявив, что администрация будет «очень довольна», когда срок его полномочий завершится.
Трамп выступил из Южной Кореи, где он сейчас находится на переговорах. Завтра он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, и инвесторы надеются, что эта встреча упростит путь для Nvidia к возвращению на китайский рынок.
Тем временем акции Nvidia выросли, и компания стала первой в мире, чья рыночная капитализация достигла 5 триллионов долларов.
Индекс S&P 500, состоящий из крупнейших компаний США, после объявления решения ФРС практически не изменился и прибавил 0,2%, отражая ожидания дальнейших снижений ставки. Технологический Nasdaq Composite вырос на 0,5%.
Доходность чувствительных к ставке двухлетних казначейских облигаций осталась на уровне 3,52%, что на 0,02 процентного пункта выше предыдущего показателя. Долгосрочный долг США отреагировал небольшой распродажей.
