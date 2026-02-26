Прокуратура хочет лишить Тыниса Мельдера депутатской неприкосновенности

Бывшего депутата Рийгикогу от Центристской партии Тыниса Мельдера подозревают в вымогательстве взятки и согласии на ее получение, а также в мошенничестве в статусе должностного лица.
Foto: Andres Haabu
Лишение депутатской неприкосновенности необходимо для передачи уголовного дела в суд, сообщила прокуратура. Тынису Мельдеру предъявлены подозрения по двум эпизодам: в вымогательстве взятки и согласии на ее получение, а также в мошенничестве в качестве должностного лица.
