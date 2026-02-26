Назад 26.02.26, 14:29 Прокуратура хочет лишить Тыниса Мельдера депутатской неприкосновенности Прокуратура направила канцлеру права материалы уголовного дела Тыниса Мельдера и ходатайство, чтобы канцлер мог внести в Рийгикогу предложение о лишении его депутатской неприкосновенности.

Бывшего депутата Рийгикогу от Центристской партии Тыниса Мельдера подозревают в вымогательстве взятки и согласии на ее получение, а также в мошенничестве в статусе должностного лица.

Foto: Andres Haabu

Лишение депутатской неприкосновенности необходимо для передачи уголовного дела в суд, сообщила прокуратура. Тынису Мельдеру предъявлены подозрения по двум эпизодам: в вымогательстве взятки и согласии на ее получение, а также в мошенничестве в качестве должностного лица.