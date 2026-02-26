Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−1,44%313,01
  • OMX Riga0,12%898,62
  • OMX Tallinn−0,79%2 068,18
  • OMX Vilnius−1,23%1 380,07
  • S&P 500−0,32%6 923,95
  • DOW 300,31%49 634,98
  • Nasdaq −0,76%22 977,19
  • FTSE 1000,00%10 805,96
  • Nikkei 2250,29%58 753,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91
  • OMX Baltic−1,44%313,01
  • OMX Riga0,12%898,62
  • OMX Tallinn−0,79%2 068,18
  • OMX Vilnius−1,23%1 380,07
  • S&P 500−0,32%6 923,95
  • DOW 300,31%49 634,98
  • Nasdaq −0,76%22 977,19
  • FTSE 1000,00%10 805,96
  • Nikkei 2250,29%58 753,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91
  • 26.02.26, 14:29

Прокуратура хочет лишить Тыниса Мельдера депутатской неприкосновенности

Прокуратура направила канцлеру права материалы уголовного дела Тыниса Мельдера и ходатайство, чтобы канцлер мог внести в Рийгикогу предложение о лишении его депутатской неприкосновенности.
Бывшего депутата Рийгикогу от Центристской партии Тыниса Мельдера подозревают в вымогательстве взятки и согласии на ее получение, а также в мошенничестве в статусе должностного лица.
  • Бывшего депутата Рийгикогу от Центристской партии Тыниса Мельдера подозревают в вымогательстве взятки и согласии на ее получение, а также в мошенничестве в статусе должностного лица.
  • Foto: Andres Haabu
Лишение депутатской неприкосновенности необходимо для передачи уголовного дела в суд, сообщила прокуратура. Тынису Мельдеру предъявлены подозрения по двум эпизодам: в вымогательстве взятки и согласии на ее получение, а также в мошенничестве в качестве должностного лица.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.02.24, 08:07
Депутату Рийгикогу предъявлено подозрение во взяточничестве
Бывшему депутату Рийгикогу от Центристской партии, а ныне от «Отечества» Тынису Мельдеру предъявлено подозрение в том, что он просил взятку.
Эпицентр
  • 28.05.24, 11:18
Тайные исследования. Институт Парвела Пруунсильда предоставляет «Отечеству» необходимую информацию
На виду у всех, но тем не менее втайне – институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut), распространяющий консервативные взгляды, проводит секретные опросы, которые помогают партии «Отечество» формировать политический курс.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
2
Новости
  • 23.02.26, 13:38
Новейший ресторан пивоварни Põhjala закрывается. «Концепция не сработала»
3
Новости
  • 25.02.26, 08:44
Американский производитель игрушек требует банкротства эстонского партнера и обвиняет его в плагиате
4
Новости
  • 25.02.26, 11:00
Спа-бизнес под давлением: счет за электроэнергию вырос на 75%
5
Новости
  • 23.02.26, 08:30
Забытое наследие шоколадной индустрии: Эстония должна была стать такой же успешной, как Швейцария и Бельгия
6
Инвестор Тоомас
  • 25.02.26, 14:50
Инвестор Тоомас: вот она – худшая сделка с акциями в моей жизни

Последние новости

Новости
  • 26.02.26, 17:19
Металлургическая компания увеличила выручку и выплатила солидные дивиденды
Новости
  • 26.02.26, 17:05
Компания, пострадавшая из-за скандального банкротства Eviko, идет ко дну
Новости
  • 26.02.26, 16:24
Tallink Grupp возглавит Пеэп Ялакас
Инвестор Тоомас
  • 26.02.26, 16:19
Инвестор Тоомас: Nvidia бьет рекорды, но рынок почти не реагирует – три вывода
Mнения
  • 26.02.26, 15:44
Экономист: мы бежим по эскалатору, который внезапно поехал вниз
Новости
  • 26.02.26, 14:29
Прокуратура хочет лишить Тыниса Мельдера депутатской неприкосновенности
Новости
  • 26.02.26, 13:38
Более 4% в год: где в Таллинне лучшая арендная доходность
Новости
  • 26.02.26, 12:45
Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса

Сейчас в фокусе

Свободное падение акций Novo Nordisk стерло более половины стоимости моей позиции и увело меня в минус более чем на 18 000 евро.
Инвестор Тоомас
  • 25.02.26, 14:50
Инвестор Тоомас: вот она – худшая сделка с акциями в моей жизни
Мягкие игрушки американского производителя Ty популярны и в Эстонии, однако за милым фасадом бизнеса разгорелся острый конфликт.
Новости
  • 25.02.26, 08:44
Американский производитель игрушек требует банкротства эстонского партнера и обвиняет его в плагиате
Первые акции поддержки Украины в Таллинне, 26 февраля 2022 года. Тогда еще никто не представлял, насколько затянется война и как она затронет экономику Эстонии.
Новости
  • 25.02.26, 06:00
Четыре года «военной экономики»: как Эстония научилась жить без восточного соседа
Генеральный директор Laulasmaa Spa Лаури Лиллемаа перед спа-отелем Laulasmaa. В руках он держит счет за электричество.
Новости
  • 25.02.26, 11:00
Спа-бизнес под давлением: счет за электроэнергию вырос на 75%
Представительство Mariine Auto в Таллинне, на улице Веэренни.
Новости
  • 24.02.26, 11:37
Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
Сейчас на месте некогда ценного промышленного производства раскинулась пустошь.
Новости
  • 24.02.26, 14:26
«Город в городе»: бывшая фабрика Лютера превратится в современный городской квартал
Галерея
На прошедшей в январе крупнейшей в мире технологической выставке CES Donut Lab объявила о создании супербатареи.
Новости
  • 25.02.26, 18:00
Создатели «чудо-аккумулятора» представили первые результаты испытаний
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026