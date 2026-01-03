Назад 03.01.26, 06:00 Вкус биржи: Абелева группа? Легендарный Уоррет Баффет ушел в отставку Провал года или дикая недооценка? Акции каких секторов упали в 2025 году и пока еще не отжались?

Foto: Rick Wilking

Как тебе такое, Илон Маск? Аналитики ожидают падения Tesla с трона. Что, все так плохо?

Абелева группа? Легендарный Уоррет Баффет ушел в отставку. Насколько сдюжит преемничек? И чем так хороша легенда?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».