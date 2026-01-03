Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 5000,19%6 858,47
  • DOW 300,66%48 382,39
  • Nasdaq −0,03%23 235,63
  • FTSE 1000,2%9 951,14
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,36
  • 03.01.26, 06:00

Вкус биржи: Абелева группа? Легендарный Уоррет Баффет ушел в отставку

Провал года или дикая недооценка? Акции каких секторов упали в 2025 году и пока еще не отжались?
Вкус биржи: Абелева группа? Легендарный Уоррет Баффет ушел в отставку
  • Foto: Rick Wilking
Как тебе такое, Илон Маск? Аналитики ожидают падения Tesla с трона. Что, все так плохо?
Абелева группа? Легендарный Уоррет Баффет ушел в отставку. Насколько сдюжит преемничек? И чем так хороша легенда?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

