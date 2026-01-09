Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,22%316,16
  • OMX Riga0,14%927,48
  • OMX Tallinn0,12%2 072,35
  • OMX Vilnius0,72%1 387,86
  • S&P 5000,25%6 938,52
  • DOW 300,23%49 379,09
  • Nasdaq 0,13%23 509,62
  • FTSE 1000,85%10 129,85
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,01
  • 09.01.26, 16:11

Делов-то: мир перекроим, от велодорожек откажемся! Экономия в Таллинне, «СВО» в Венесуэле и риэлторский взгляд на Гренландию

Могут ли США вторгнуться в Гренландию? Что изменила в мировой политике операция по аресту и вывозу в Штаты венесуэльского диктатора Николаса Мадуро? Обсуждаем геополитику, поезда и проблемы с мусором в Таллинне в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Кто снег убирать будет? Трамп? Или Мадуро?
  • Кто снег убирать будет? Трамп? Или Мадуро?
  • Foto: Алена Ценно
В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и журналист Алексей Шишкин.
Стоило журналистам ДВ неделю назад разойтись из студии, как в ночь на 3 января США провели операцию в Каракасе, в ходе которой спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов вывезли на десантном корабле «Иводзима», доставили в Нью-Йорк и предъявили им целый пакет обвинений.
Кроме того, США уже заявили о планах взять управление страной под контроль, и в том числе вернуть венесуэльскую нефтяную отрасль под контроль американских компаний, которые когда-то лишились своих активов из-за национализации. Правда, как это будет сделано, неясно. Местные политики, включая вице-президента Делси Родригес, пока не спешат передавать полномочия. Так что же – произошло историческое событие или просто падение второстепенного диктатора, которое ничего не меняет?

Статья продолжается после рекламы

Реакция на действия США от эстонских политиков оказалась крайне сдержанной. Почему ни МИД, ни Рийгикогу не рискнули ни однозначно встать на сторону Трампа, ни осудить нарушение международного права? А может и не стоило?
Притязания Дональда Трампа на Гренландию становятся все более настойчивыми. Как пишет Politico, если раньше европейские правительства этого не осознавали, то теперь они не игнорируют риторику президента США и «в отчаянии» разрабатывают планы противодействия. При этом среди товарищей согласья нет. Даже встреча между представителями Дании и Гренландии прошла на повышенных тонах. Контроль Америки над островом – опасная фантазия или реальная перспектива?
Таллиннская коалиция, составляя бюджет на этот год, урежет инвестиции примерно на 100 млн евро. Например, не будут построены некоторые велодорожки, сообщил вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван. В том числе не будут запущены в этом году некоторые проекты, которые фигурировали в предвыборных обещаниях, признал он. Но в основном экономия затронет «эстетические» проекты, настаивает Ярван. Ну, а ключевые – вроде ремонта мостов и дорог, расширения детсадов и школ – продолжатся.
Сразу после праздников столица столкнулась пусть не с мусорным коллапсом, но с отдельными трудностями по части отходов. Если в конце декабря на работу не вышли лишь отдельные водители и грузчики компании Eesti Keskkonnateenused, осуществляющей вывоз мусора в столице, то с начала января число заболевших мусорщиков стало существенно сказываться на качестве работ. Заметили ли журналисты ДВ мусорную проблему? И как там насчет уборки снега?
Новые поезда компании Elron выведены из эксплуатации: пять из восьми готовых к эксплуатации поездов Škoda имеют техническую неисправность. Испытания новой техники идут на отрезке Таллинн-Тапа с 4 января и уже показали неутешительные результаты. У большинства новых поездов – проблемы с редуктором. А ведь по плану уже 5 января эта техника должна была возить пассажиров!
Эти и другие темы обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

