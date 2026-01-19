Цены на золото и серебро подскочили до рекордных уровней

Среди прочего, инвесторы следят за решением Верховного суда США касательно попыток Дональда Трампа отправить в отставку руководителя ФРС Лизу Кук, которое ожидается в среду.
Стоимость золота поднялась выше 4670 долларов за унцию, тогда как серебро подорожало сразу на 5,2%, поскольку агрессивная риторика Трампа ослабила доллар и усилила спрос на безопасные активы, пишет Bloomberg.
Если аналитики Уолл-стрит и местные оптимисты прогнозируют дальнейший взлет технологического сектора и фондового рынка США, то более критически настроенные инвесторы предупреждают о напоминающем эпоху «dot-com» пузыре и о грядущей волатильности.