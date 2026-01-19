Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,47%316,54
  • OMX Riga−0,66%932,37
  • OMX Tallinn−0,65%2 065,76
  • OMX Vilnius0,74%1 410,9
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,33%10 201,87
  • Nikkei 225−0,65%53 583,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,47
  • 19.01.26, 13:34

Цены на золото и серебро подскочили до рекордных уровней

Цены на драгоценные металлы достигли нового исторического максимума после угроз президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины для европейских союзников.
Среди прочего, инвесторы следят за решением Верховного суда США касательно попыток Дональда Трампа отправить в отставку руководителя ФРС Лизу Кук, которое ожидается в среду.
  Foto: IMAGO/Scanpix
  • Foto: IMAGO/Scanpix
Стоимость золота поднялась выше 4670 долларов за унцию, тогда как серебро подорожало сразу на 5,2%, поскольку агрессивная риторика Трампа ослабила доллар и усилила спрос на безопасные активы, пишет Bloomberg.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Цены на золото и серебро подскочили до рекордных уровней
Сейчас в фокусе

В Эстонии компания Runikon Retail OÜ получила в 2024 году 9,1 млн евро прибыли, также было выплачено 10 млн евро дивидендов.
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
Один из лучших домов Таллинна на 1937 год, дом Трумпа на Пярнуском шоссе, 28. Первые этажи дома занял музыкальный магазин Akord, склад и магазин книг и канцелярии кооператива Töökool, а также отраслевая сберкасса эстонских педагогов – Õpetajate Ühispank. Выше располагались комфортабельные квартиры и офисы.
Новости
  • 17.01.26, 07:00
Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад
Начавшие предпринимательскую деятельность в 18 лет одноклассники Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп рассказали, что поначалу близкие не верили в их бизнес-идею.
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
Пекарня Mooni, располагавшаяся на улице Вана-Каламая, проработала менее двух лет.
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
Государство упростило получение жилищных кредитов в сельской местности.
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро
Ни у кого нет секретного приема, который позволил бы гарантированно получать на бирже высокую доходность.
Инвестор Тоомас
  • 16.01.26, 17:27
Инвестор Тоомас: вот инвестиция, которую я не посоветую никому
Доналоговая прибыль TKM Grupp за прошлый год составила 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

