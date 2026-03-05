Orkla получила разрешение на продажу пищевого производства в Пыльтсамаа

Покупателю перейдут производство, продукция и трудовые договоры сотрудников.
Foto: Andres Haabu
В рамках сделки подразделение по производству готовых блюд и соков Põltsamaa, принадлежащее норвежскому концерну Orkla, будет продано дочерней компании Svensky Kaubandus – фирме Aromella, созданной в январе этого года.
Orkla Eesti завершила процесс поиска нового собственника для завода и бренда Põltsamaa, начатый осенью. Покупателем стала основанная на эстонском капитале компания Svensky Kaubanduse AS, работающая в сфере оптовой торговли и производства продуктов питания.
