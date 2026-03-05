Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,24%312,8
  • OMX Riga0,57%904,04
  • OMX Tallinn−0,13%2 085,38
  • OMX Vilnius−0,51%1 362,76
  • S&P 500−0,4%6 841,74
  • DOW 30−0,77%48 363,66
  • Nasdaq −0,29%22 741,85
  • FTSE 100−0,82%10 481,4
  • Nikkei 2251,9%55 278,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,33
  • 05.03.26, 14:46

Orkla получила разрешение на продажу пищевого производства в Пыльтсамаа

Принадлежащая Свену Войтесу компания Svensky Kaubandus получила от Департамента конкуренции разрешение на покупку пищевого производства в Пыльтсамаа.
Покупателю перейдут производство, продукция и трудовые договоры сотрудников.
  • Покупателю перейдут производство, продукция и трудовые договоры сотрудников.
  • Foto: Andres Haabu
В рамках сделки подразделение по производству готовых блюд и соков Põltsamaa, принадлежащее норвежскому концерну Orkla, будет продано дочерней компании Svensky Kaubandus – фирме Aromella, созданной в январе этого года.
