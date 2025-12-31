Назад 31.12.25, 14:07 В Финляндии нашли крупные залежи серебра Серебряный рудник компании Sotkamo Silver в Финляндии продлит работу еще на 10 лет. Геологи установили, что залежи ценных металлов в нем на 50% больше, чем считалось прежде.

В серебряной шахте. Фото иллюстративное.

Foto: Scanpix

Геологоразведка установила, что запасы ценных руд составляют 12,7 миллиона тонн серебра, золота, свинца и цинка. Предыдущая оценка составляла 8,5 миллиона тонн. Как заявил Микко Яласто, генеральный директор Sotkamo Silver, передает Yle , найденные минералы позволят продлить работу предприятия по меньшей мере до 2035 года.

«Кроме того, бурение подтвердило, что рудная зона продолжается на глубине более 700 метров, и, возможно, наиболее важным открытием является потенциал минеральных ресурсов, расположенных к западу от существующего рудного тела», — говорится в его заявлении. Иначе говоря, даже нынешняя оценка ресурсов Соткамо может быть еще не окончательной.

В этом году цена на серебро резко выросла, увеличившись на 150% с начала года.

Компания Sotkamo Silver работает в регионе Кайнуу на востоке Финляндии. Главный проект Sotkamo Silver — серебряный рудник Соткамо, который, помимо серебра, производит золото, цинк и свинец. Сейчас в руднике работает 48 человек. Это единственные шахты в Финляндии, на которых одновременно добывают кроме серебра и другие полезные ископаемые.

Новым подрядчиком по добыче полезных ископаемых на руднике в начале 2026 года станет компания Tapojärvi Oy из Торнио, которая также ведет деятельность в Швеции, Италии и Греции.

В состав Sotkamo Silver Group входят шведская материнская компания Sotkamo Silver AB и ее финская дочерняя компания Sotkamo Silver Oy. Акции Sotkamo Silver AB котируются на фондовых биржах Стокгольма, Хельсинки и Берлина.