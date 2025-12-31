Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,14%6 896,24
  • DOW 30−0,2%48 367,06
  • Nasdaq −0,24%23 419,08
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,36
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,14%6 896,24
  • DOW 30−0,2%48 367,06
  • Nasdaq −0,24%23 419,08
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,36
  • 31.12.25, 14:07

В Финляндии нашли крупные залежи серебра

Серебряный рудник компании Sotkamo Silver в Финляндии продлит работу еще на 10 лет. Геологи установили, что залежи ценных металлов в нем на 50% больше, чем считалось прежде.
В серебряной шахте. Фото иллюстративное.
  • В серебряной шахте. Фото иллюстративное.
  • Foto: Scanpix
Геологоразведка установила, что запасы ценных руд составляют 12,7 миллиона тонн серебра, золота, свинца и цинка. Предыдущая оценка составляла 8,5 миллиона тонн. Как заявил Микко Яласто, генеральный директор Sotkamo Silver, передает Yle, найденные минералы позволят продлить работу предприятия по меньшей мере до 2035 года.
«Кроме того, бурение подтвердило, что рудная зона продолжается на глубине более 700 метров, и, возможно, наиболее важным открытием является потенциал минеральных ресурсов, расположенных к западу от существующего рудного тела», — говорится в его заявлении. Иначе говоря, даже нынешняя оценка ресурсов Соткамо может быть еще не окончательной.
В этом году цена на серебро резко выросла, увеличившись на 150% с начала года.
Компания Sotkamo Silver работает в регионе Кайнуу на востоке Финляндии. Главный проект Sotkamo Silver — серебряный рудник Соткамо, который, помимо серебра, производит золото, цинк и свинец. Сейчас в руднике работает 48 человек. Это единственные шахты в Финляндии, на которых одновременно добывают кроме серебра и другие полезные ископаемые.

Статья продолжается после рекламы

Новым подрядчиком по добыче полезных ископаемых на руднике в начале 2026 года станет компания Tapojärvi Oy из Торнио, которая также ведет деятельность в Швеции, Италии и Греции.
В состав Sotkamo Silver Group входят шведская материнская компания Sotkamo Silver AB и ее финская дочерняя компания Sotkamo Silver Oy. Акции Sotkamo Silver AB котируются на фондовых биржах Стокгольма, Хельсинки и Берлина.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 31.12.25, 11:39
Тренд на европейской бирже очевиден, но есть и сюрпризы
Европейский рынок в этом году удивил многих инвесторов, продемонстрировав рост выше своих средних исторических показателей. Несомненно, оборонная промышленность сыграла в этом важную роль, однако в списке двух первых победителей акций компаний этого сектора нет.
Биржа
  • 31.12.25, 11:17
Серебро вызвало ажиотаж в Литве: на Рождество купили слиток весом 31 килограмм
Наряду с золотом в этом году заметно выросла и цена на серебро, что вызвало в Литве покупательский бум.
Биржа
  • 22.12.25, 15:43
Геополитическая напряженность подняла цену на золото до нового рекорда
Рост геополитической напряженности и ожидания снижения процентных ставок в США подняли цену на золото до нового рекорда, сообщает Bloomberg.
Биржа
  • 29.11.25, 11:56
Серебро установило новый рекорд, золото растет в надежде на снижение процентной ставки
В пятницу после полудня стоимость золота выросла выше 4200 долларов. Этому способствовало ожидание инвесторов, что ФРС США вскоре снизит процентные ставки. Цена на серебро обновила исторический максимум.
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 29.12.25, 17:10
Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу
2
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
3
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
4
Эпицентр
  • 30.12.25, 06:00
Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году»
5
Новости
  • 29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
6
Новости
  • 29.12.25, 10:11
LHV: люди переводят в третью пенсионную ступень рекордные суммы

Последние новости

Новости
  • 31.12.25, 15:00
На Рейди теэ проектируют новый квартал с большим парком
Биржа
  • 31.12.25, 14:24
Таллиннская биржа удивляет: годовой рост оставил крупнейшие индексы позади
Новости
  • 31.12.25, 14:07
В Финляндии нашли крупные залежи серебра
Новости
  • 31.12.25, 13:34
Поставки трубопроводного газа из России в Европу снизились до минимума за десятилетия
Новости
  • 31.12.25, 13:06
Запрет США на поставку дронов раздражает эстонского предпринимателя: пострадают и наши производители
Новости
  • 31.12.25, 13:00
Мы не на пике – это минус, но есть возможность выйти в плюс
Новости
  • 31.12.25, 12:49
В Финском заливе вышел из строя кабель связи
Новости
  • 31.12.25, 12:09
Успешные госзакупки превратили промышленника с Сааремаа в «Деда Мороза» в Германии
«Продали все, что плавает»

Сейчас в фокусе

Отношения не поддерживаются, но поставки идут.
Эпицентр
  • 30.12.25, 06:00
Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году»
В ноябре фонд продал 1,25 млн акций LHV на сумму около 4,1 млн евро, после чего у него осталось 350 000 акций, которые были проданы в начале декабря.
Биржа
  • 29.12.25, 17:10
Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу
Член правления AS Giga Янек Веэбер (на фото) управляет компанией вместе со своим сыном Франеком Веэбером.
Новости
  • 30.12.25, 13:30
Прибыль принадлежащей семье Веэбер Giga выросла в 20 раз
Строительство аккумуляторного парка недалеко от Чудского озера возглавит лесопромышленник и один из основателей аукционной платформы Timber Яакко Кууск.
Новости
  • 30.12.25, 11:59
Эстонские инвесторы построят на берегу Чудского озера аккумуляторный парк за 45 млн евро
Уездный суд объявил банкротство Novel Clinic Assets 4 декабря прошлого года, а окончательно решение вступило в силу в феврале этого года.
Новости
  • 30.12.25, 10:57
Суд признал многомиллионное требование Hepsor в деле о банкротстве скандальной клиники
Местные рестораны всеми силами пытаются держаться на плаву.
Новости
  • 29.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: время «ресторанов для красивых фото» уходит, в гостиничном бизнесе – неравная конкуренция
Число зарегистрированных в Эстонии автомобилей Tesla за последние три года выросло в четыре раза.
Новости
  • 29.12.25, 19:05
В Эстонии учреждена «дочка» Tesla. Впереди открытие официального представительства?
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025