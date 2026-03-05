Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,24%312,8
  • OMX Riga0,57%904,04
  • OMX Tallinn−0,13%2 085,38
  • OMX Vilnius−0,51%1 362,76
  • S&P 500−0,4%6 841,74
  • DOW 30−0,77%48 363,66
  • Nasdaq −0,29%22 741,85
  • FTSE 100−0,82%10 481,4
  • Nikkei 2251,9%55 278,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,33
  05.03.26, 15:46

Осиновский проиграл спор по трамвайному тендеру

Предпринимателю Олегу Осиновскому уже в третий раз пришлось смириться с тем, что организатор тендера вправе требовать от участников достаточный оборот и наличие предыдущих контрактов.
В суде Осиновский утверждал, что требования TLT были несоразмерными. Окружной суд придерживается противоположной позиции.
  • Foto: Andras Kralla
Tallinna Linnatranspordi AS ищет поставщика трамваев, сумма контракта ориентировочно достигает 88 млн евро. Чтобы быть уверенной в партнере, принадлежащая городу компания потребовала, чтобы участники тендера имели оборот не менее 50 млн евро на протяжении последних трех лет. Также от участников ожидалось, что они имеют опыт продажи, производства или проектирования трамваев в объеме, как минимум в четыре раза превышающем объем нынешней закупки.
