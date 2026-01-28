Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,37%319,72
  • OMX Riga−0,39%931,72
  • OMX Tallinn0,27%2 084,84
  • OMX Vilnius0,09%1 420,45
  • S&P 5000,41%6 978,6
  • DOW 30−0,83%49 003,41
  • Nasdaq 0,91%23 817,1
  • FTSE 100−0,45%10 161,55
  • Nikkei 2250,05%53 358,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,21
  • 28.01.26, 11:14

Invego построит в Риге новый жилой квартал за 46 млн евро

Компания Invego Tornakalna SIA, входящая в группу Кристьяна-Тора Вяхи Invego и на 100% контролируемая Invego Latvia OÜ, построит в Риге новый жилой квартал с более чем 200 квартирами, инвестировав в проект 45,6 млн евро.
Одним из инициаторов строительства нового жилого квартала в столице Латвии является владелец группы Invego Кристьян-Тор Вяхи.
  • Одним из инициаторов строительства нового жилого квартала в столице Латвии является владелец группы Invego Кристьян-Тор Вяхи.
  • Foto: Liis Treimann
Разместившая облигации на балтийском альтернативном рынке First North компания Invego сообщила, что новый жилой квартал появится в рижском районе Виенибас.
