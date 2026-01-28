Invego построит в Риге новый жилой квартал за 46 млн евро
Компания Invego Tornakalna SIA, входящая в группу Кристьяна-Тора Вяхи Invego и на 100% контролируемая Invego Latvia OÜ, построит в Риге новый жилой квартал с более чем 200 квартирами, инвестировав в проект 45,6 млн евро.
Если до сих пор рижский рынок новостроек явно уступал рынкам Таллинна и Вильнюса по предлагаемому выбору, количеству сделок и ценам, то в этом году, вероятно, ситуация изменится, заявил глава застройщика Invego Кристьян-Тор Вяхи.
Интерес балтийских инвесторов к публичному размещению облигаций девелопера Invego оказался высоким: предложение с базовым объемом в 4 миллиона евро было переподписано почти в 4 раза. В связи с активным спросом Invego приняла решение увеличить объем выпуска до 8 млн евро.