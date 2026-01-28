Invego построит в Риге новый жилой квартал за 46 млн евро

Если до сих пор рижский рынок новостроек явно уступал рынкам Таллинна и Вильнюса по предлагаемому выбору, количеству сделок и ценам, то в этом году, вероятно, ситуация изменится, заявил глава застройщика Invego Кристьян-Тор Вяхи.