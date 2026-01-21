Назад 21.01.26, 14:13 Девелопер Invego построит десятки рядных домов в Виймси В волости Виймси будет построено 60 рядных домов, первые из которых будут завершены в 2027 году.

«Вокруг новых домов сохранится крайне много зелени», – подчеркнул в пресс-релизе глава Invego Кристьян-Тор Вяхи.

Foto: Oleg Hartsenko

Девелопер Invego, чьи облигации торгуются на альтернативном рынке Таллиннской биржи, инвестирует более 18 млн евро в создание нового жилого района в волости Виймси. Квартал под названием Verve будет состоять из пяти рядных домов энергетического класса A, в которых разместятся в общей сложности 60 квартир. Первые квартиры будут готовы уже в следующем году.