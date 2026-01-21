Девелопер Invego построит десятки рядных домов в Виймси

«Вокруг новых домов сохранится крайне много зелени», – подчеркнул в пресс-релизе глава Invego Кристьян-Тор Вяхи.
Foto: Oleg Hartsenko
Девелопер Invego, чьи облигации торгуются на альтернативном рынке Таллиннской биржи, инвестирует более 18 млн евро в создание нового жилого района в волости Виймси. Квартал под названием Verve будет состоять из пяти рядных домов энергетического класса A, в которых разместятся в общей сложности 60 квартир. Первые квартиры будут готовы уже в следующем году.
Интерес балтийских инвесторов к публичному размещению облигаций девелопера Invego оказался высоким: предложение с базовым объемом в 4 миллиона евро было переподписано почти в 4 раза. В связи с активным спросом Invego приняла решение увеличить объем выпуска до 8 млн евро.