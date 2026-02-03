Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,05%320,3
  • OMX Riga−3,04%903,83
  • OMX Tallinn0,32%2 096,08
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,32
  • S&P 5000,54%6 976,44
  • DOW 301,05%49 407,66
  • Nasdaq 0,56%23 592,11
  • FTSE 100−0,57%10 282,21
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,74
  • OMX Baltic−0,05%320,3
  • OMX Riga−3,04%903,83
  • OMX Tallinn0,32%2 096,08
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,32
  • S&P 5000,54%6 976,44
  • DOW 301,05%49 407,66
  • Nasdaq 0,56%23 592,11
  • FTSE 100−0,57%10 282,21
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,74
  • 03.02.26, 13:12

Январские цены в магазинах: сильнее всего подорожали говядина, курица и эстонские яблоки

В январе продуктовая корзина в Эстонии подорожала прежде всего за счет мяса и части молочной продукции, а среди фруктов и овощей сильнее всего выделяются эстонские яблоки, следует из данных Института конъюнктуры.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
Бескостная говядина за год подорожала с 17,73 до 22,07 евро за килограмм, местный бройлер – с 4,15 до 5,09 евро, импортный бройлер – с 4 до 4,74 евро, передает rus.err.ee.
Среди молочных продуктов рост затронул почти все позиции: молоко подорожало на 8%, сметана – на 9% до 4,12 евро, сливки для кофе – также на 9% до 2,91 евро; местный сыр при этом почти не изменился в цене и стоил 11,90 евро за килограмм.
В овощах и фруктах заметнее всего выделяются эстонские яблоки – 4,16 евро за килограмм (+71% за год) и рост цен на длинные импортные огурцы (+63% за год)

Статья продолжается после рекламы

В январе также подорожали хлеб и булка – на 4% до 2,97 евро за килограмм, а сахар почти не изменился и стоил 1,03 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
Начавшие предпринимательскую деятельность в 18 лет одноклассники Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп рассказали, что поначалу близкие не верили в их бизнес-идею.
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
Для того чтобы дела у эстонской пищевой промышленности пошли лучше, потребитель должен снова начать отдавать предпочтение местным продуктам, считает Сирье Потисепп.
  • 17.01.26, 12:13
Сирье Потисепп: исчезновение «налогового горба» даст лишь краткосрочный психологический эффект
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
2
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
3
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
4
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем
5
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
6
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса

Последние новости

Новости
  • 03.02.26, 15:03
Коплиские линии на финишной прямой: Fund Ehitus инвестирует 100 млн евро
Биржа
  • 03.02.26, 14:18
Долгачев о привлечении капитала Clevon Investors: новые акции предлагают по заоблачной цене
Новости
  • 03.02.26, 13:12
Январские цены в магазинах: сильнее всего подорожали говядина, курица и эстонские яблоки
Биржа
  • 03.02.26, 12:47
Недооцененная Балтийская биржа? «Это возможность, а не проблема»
Биржа
  • 03.02.26, 12:27
Цены на нефть просели на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Биржа
  • 03.02.26, 11:45
Грузоперевозки Tallink в январе вернулись к росту
Новости
  • 03.02.26, 11:05
SpaceX покупает ИИ-компанию Илона Маска
Биржа
  • 03.02.26, 10:25
Золото и серебро восстановились после исторической распродажи

Сейчас в фокусе

Один из братьев Муна, Яан, был спонсором строительства в Тарту церкви святого Павла по проекту Элиэля Сааринена. Это было недешево, ведь финский мастер был в ту пору одним из самых модных и высокооплачиваемых мастеров всей Европы.
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
У расположенного в Тарту КСО уже много месяцев не хватает свободных средств.
Эпицентр
  • 02.02.26, 08:39
В Тартуском КСО подгорает. Терпение вкладчиков лопнуло
Вчера вечером Олег Гросс сыграл на баяне перед 4000 зрителей в спортивном холле в Раквере.
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
Председатель совета Тартуского кредитно-сберегательного общества Харри Раудвере говорит, что бывшим руководителем кооператива Андро Роосом движут личная месть и злость. «Он еще сказал, что нужно отозвать весь совет. На самом деле он в панике», – считает Раудвере.
Новости
  • 02.02.26, 13:08
Юрист подозревает нарушение. Тартуское КСО выдало фирме председателя совета высокорисковый кредит
Граница России в Эстонии в Нарве.
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
Иллюстративное фото.
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
Бывший руководитель Tallinna Sadam Айн Кальюранд покидает окружной суд летом 2024 года. Окружной суд признал, что по уголовному делу истек срок давности.
Новости
  • 02.02.26, 15:10
Окончательное решение: срок давности дела Tallinna Sadam истек
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026