Назад 03.02.26, 13:12 Январские цены в магазинах: сильнее всего подорожали говядина, курица и эстонские яблоки В январе продуктовая корзина в Эстонии подорожала прежде всего за счет мяса и части молочной продукции, а среди фруктов и овощей сильнее всего выделяются эстонские яблоки, следует из данных Института конъюнктуры.

Иллюстративное фото.

Foto: Andras Kralla

Бескостная говядина за год подорожала с 17,73 до 22,07 евро за килограмм, местный бройлер – с 4,15 до 5,09 евро, импортный бройлер – с 4 до 4,74 евро, передает rus.err.ee.

Среди молочных продуктов рост затронул почти все позиции: молоко подорожало на 8%, сметана – на 9% до 4,12 евро, сливки для кофе – также на 9% до 2,91 евро; местный сыр при этом почти не изменился в цене и стоил 11,90 евро за килограмм.

В овощах и фруктах заметнее всего выделяются эстонские яблоки – 4,16 евро за килограмм (+71% за год) и рост цен на длинные импортные огурцы (+63% за год)

Статья продолжается после рекламы

В январе также подорожали хлеб и булка – на 4% до 2,97 евро за килограмм, а сахар почти не изменился и стоил 1,03 евро.