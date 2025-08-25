Акции датского строителя ветрогенераторов вновь обвалились
Цена акций компании Ørsted, которая занимается строительством морских ветряных электростанций, в понедельник утром упала на 18% после того, как власти США распорядились приостановить один из проектов компании, который уже был практически завершен.
Акции Ørsted, занимающейся развитием морских ветропарков, в этом году подешевели на 48%. Стоимость компании сократилась на 8 миллиардов долларов.
Foto: Zumapress.com/Scanpix
Очередной удар Ørsted получила от США после того, как администрация президента Дональда Трампа отдала распоряжение приостановить проект морского ветропарка Revolution Wind у побережья Род-Айленда. Проект на данный момент выполнен на 80%. Стоимость проекта составляет около 4 миллиардов долларов.
Еще в 2020 году я говорил, что мировой лидер по производству ветрогенераторов Ørsted, подгоняемый сильными попутными ветрами, стал мегатрендом. Победа Джо Байдена на выборах, зеленая политика Европы и климатические обещания Китая взвинтили акции возобновляемой энергии. Сейчас ситуация кардинально изменилась.
