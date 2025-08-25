Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%296,43
  • OMX Riga−0,32%916,84
  • OMX Tallinn−0,17%2 031,21
  • OMX Vilnius0,22%1 221,99
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,41%42 807,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,55
  25.08.25, 12:27

Акции датского строителя ветрогенераторов вновь обвалились

Цена акций компании Ørsted, которая занимается строительством морских ветряных электростанций, в понедельник утром упала на 18% после того, как власти США распорядились приостановить один из проектов компании, который уже был практически завершен.
Акции Ørsted, занимающейся развитием морских ветропарков, в этом году подешевели на 48%. Стоимость компании сократилась на 8 миллиардов долларов.
  • Акции Ørsted, занимающейся развитием морских ветропарков, в этом году подешевели на 48%. Стоимость компании сократилась на 8 миллиардов долларов.
  • Foto: Zumapress.com/Scanpix
Очередной удар Ørsted получила от США после того, как администрация президента Дональда Трампа отдала распоряжение приостановить проект морского ветропарка Revolution Wind у побережья Род-Айленда. Проект на данный момент выполнен на 80%. Стоимость проекта составляет около 4 миллиардов долларов.
