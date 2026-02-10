Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%317,69
  • OMX Riga1,61%908,94
  • OMX Tallinn−0,05%2 074,83
  • OMX Vilnius−0,08%1 403,89
  • S&P 5000,00%6 941,47
  • DOW 30−0,13%50 121,4
  • Nasdaq −0,16%23 066,47
  • FTSE 1000,23%10 496,15
  • Nikkei 225−0,02%57 639,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,69
  • 12.02.26, 09:06

Тревожные звоночки для инвестора: скорое пересыхание дивидендов видно заранее

Компании с долгой историей выплаты дивидендов внушают инвестору доверие, будто регулярный доход гарантирован, однако не один дивидендный король уже перекрыл краны, и задним числом можно сказать, что признаки этого были заметны заранее.
Основатель инвестиционного клуба Miljoniklubi Мяртен Кресс объясняет, что дивидендные короли и аристократы, десятилетиями обеспечивавшие щедрый доход владельцам, в какой-то момент все равно могут превратиться в дивидендные руины. «Какое-то время можно устроить так, чтобы все большая доля прибыли выплачивалась в виде дивидендов, но бесконечно так продолжаться не может», – говорит он.
  • Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix
