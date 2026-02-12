Назад 12.02.26, 10:53 Десять саун и вид на город: новый спа-комплекс станет частью экосистемы Telliskivi TLN В районе Теллискиви планируется создание круглогодичного спа‑комплекса в здании M, одном из центральных объектов будущей застройки квартала Telliskivi TLN.

Визуализация будущего городского спа.

Спа-комплекс площадью около 2000 квадратных метров расположится между отреставрированными известняковыми стенами, сохранив индустриальный характер Теллискиви и объединив его с северной эстетикой спокойствия и премиальным оздоровительным опытом.

«Мы создаем спа как ответ на потребность современного горожанина в качественной паузе – будь то восстановление после рабочего дня, короткий дневной перерыв или осознанный отдых в выходные. Это будет формат премиального дневного спа, доступного в любую погоду, включая пространство на террасе на крыше», – рассказала руководитель Telliskivi TLN Катрина Шокман.

Центральным элементом комплекса станет коллекция из десяти уникальных саун с индивидуальными концепциями и ритуалами, направленными на физическое и ментальное восстановление. Дополнительно предусмотрены бассейновая зона, спокойные лаунж-пространства, кабинеты массажа и процедур, санарий, а также круглогодично открытая терраса на крыше с видом на город. Спа-центр будет открыт круглый год.

Гармония с культурной и развлекательной средой Теллискиви

Новый городской спа станет органичной частью экосистемы Telliskivi TLN, усиливая квартал как целостное пространство культуры, гастрономии и досуга. Посещение спа естественным образом дополнит день или вечер, проведенный на выставках, в ресторанах и кафе, на живых концертах, в барах, бутиках и локальных пространствах, формируя для взрослой аудитории полноценный и сбалансированный сценарий отдыха.

Реконструкция здания M начнется весной-летом текущего года. В рамках развития Telliskivi TLN появится около 20 000 квадратных метров коммерческих площадей, из которых две трети займут офисы класса A, а остальная часть будет посвящена функциям, поддерживающим качество городской жизни. В парковочном доме будет создано 350 парковочных мест и дополнительно 60 мест на открытой парковке. Завершение проекта запланировано не позднее начала 2028 года.