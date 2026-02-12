Прибыль Coop Pank в конце года снова начала расти

В прошлом году прибыль Coop Pank, как и у большинства предприятий банковского сектора, снизилась, однако уже в четвертом квартале начался стремительный рост. Руководство банка рассчитывает на рост в течение всего текущего года.
Запущенная Coop Pank программа лояльности и маркетинговые кампании увеличили клиентскую базу на 10%, и кредитный портфель за год вырос на 355 млн евро. В то же время чистая прибыль за первые десять месяцев года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам председателя совета Coop Pank Райнера Рохтла, ожидания от нового руководителя Арко Куртманна высокие. Банк должен расти в 2-3 раза быстрее эстонского рынка и в течение нескольких лет удвоить прибыль.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.