LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
В четверг во время технических работ в LHV произошел сбой, из‑за которого банк необоснованно списал с клиентов комиссию за перевод в размере 5 евро. Это уже третий подобный инцидент за короткий период.
