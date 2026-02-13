«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии

Несмотря на натиск искусственного интеллекта, профессиональные бухгалтеры стойко держат оборону: поставщиков этих услуг становится все больше, говорит статистика. Но молодым и неопытным делать на этом рынке, увы, нечего.
В конце прошлого года правительство пообещало упростить наем иностранных специалистов в промышленности и логистике – для них планируют увеличить иммиграционную квоту и снизить требования к зарплате. Хотя профсоюзы и опасаются, что из-за этого местным работникам начнут платить меньше, работодатели будущим изменениям рады – особенно в наукоемких промышленных отраслях.
С 2026 года в Эстонии действует вариант оформления родительского пособия, при котором официальным получателем может быть отец – при этом он имеет право продолжать работать на полной ставке. Представители эстонских компаний, входящие в рабочую группу Эстонского общества управления персоналом (PARE), перечислили возможные «подводные камни» этой схемы для новоиспеченных матерей.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.