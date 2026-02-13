Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,09%317,95
  • OMX Riga1,06%906,32
  • OMX Tallinn0,13%2 078,45
  • OMX Vilnius−0,02%1 403,45
  • S&P 500−1,57%6 832,76
  • DOW 30−1,34%49 451,98
  • Nasdaq −2,03%22 597,15
  • FTSE 100−0,67%10 402,44
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,52
  • 13.02.26, 06:00

«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии

«Я искал работу 131 день», – признается старший ИТ-специалист Марк Николаев, попавший в прошлом году под сокращение штата в компании Skeleton Technologies.
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Он подал 48 заявок и получил 8 ответов, из которых четыре завершились собеседованием. Недавно он устроился на работу в банк SEB.
Похожие статьи

Новости
  • 16.01.26, 06:00
«До 2030 года перелома не будет»: чтобы не уступить роботу, приходится самому быть кибер-профи
Несмотря на натиск искусственного интеллекта, профессиональные бухгалтеры стойко держат оборону: поставщиков этих услуг становится все больше, говорит статистика. Но молодым и неопытным делать на этом рынке, увы, нечего.
Новости
  • 06.02.26, 06:00
«Этому не учат ни в школе, ни в обществе»: работодатели Ида-Вирумаа рассказали, чего не хватает у местных работников
“Нам завтра нужны два инженера и пара техников, но на месте просто нет подходящих кандидатов”, - говорит ида-вируский предприниматель. Но есть и такие, кто в ближайшие пять лет ожидает сокращений.
Новости
  • 20.01.26, 06:00
Работодатели рады поправкам к закону: самим создавать ноу-хау нам не по силам
В конце прошлого года правительство пообещало упростить наем иностранных специалистов в промышленности и логистике – для них планируют увеличить иммиграционную квоту и снизить требования к зарплате. Хотя профсоюзы и опасаются, что из-за этого местным работникам начнут платить меньше, работодатели будущим изменениям рады – особенно в наукоемких промышленных отраслях.
Подсказка
  • 11.02.26, 13:49
Сигнал работодателям: родительское пособие теперь сопряжено с серьезными рисками для матерей
С 2026 года в Эстонии действует вариант оформления родительского пособия, при котором официальным получателем может быть отец – при этом он имеет право продолжать работать на полной ставке. Представители эстонских компаний, входящие в рабочую группу Эстонского общества управления персоналом (PARE), перечислили возможные «подводные камни» этой схемы для новоиспеченных матерей.
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
2
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
3
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
4
Новости
  • 11.02.26, 11:50
Финансовая инспекция пришла в Coop Pank
Причина: автомобильный бизнес JMV
5
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
6
Новости
  • 10.02.26, 17:03
Семейная фирма превратила полуразрушенный замок в туристический магнит

Последние новости

Новости
  • 13.02.26, 09:36
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
Новости
  • 13.02.26, 08:37
Эстонские судостроители нацелились на тендер для военного флота. «Мы должны показать, что на это способны»
Новости
  • 13.02.26, 07:00
Нарвские знаменитости рассказали, от чего им пришлось отказаться из-за дорогого отопления
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Эпицентр
  • 12.02.26, 18:44
Сыр из Пайде влечет инвесторов: Хелениус и Ханшмидт не исключают возможность покупки
Эпицентр
  • 12.02.26, 18:30
Фермеры выходят на протест: нас станут ценить только тогда, когда кто-то умрет от голода
Новости
  • 12.02.26, 18:06
Lufthansa отменила сотни рейсов, Таллинн тоже пострадает
Акции дорожают!
Биржа
  • 12.02.26, 17:56
Норвежский госфонд, вышедший с Таллиннской биржи, докупил акции Tallink в Финляндии

Сейчас в фокусе

«Поплачем один-два вечера и будем жить дальше», – говорит совладелец ресторана Moon Роман Защеринский.
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
Krunnipea была основана 16 июня 2014 года. Основная деятельность компании – продажа дизайнерских товаров.
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
Основатель инвестиционного клуба Miljoniklubi Мяртен Кресс объясняет, что дивидендные короли и аристократы, десятилетиями обеспечивавшие щедрый доход владельцам, в какой-то момент все равно могут превратиться в дивидендные руины. «Какое-то время можно устроить так, чтобы все большая доля прибыли выплачивалась в виде дивидендов, но бесконечно так продолжаться не может», – говорит он.
Биржа
  • 12.02.26, 09:06
Тревожные звоночки для инвестора: скорое пересыхание дивидендов видно заранее
Уроки от трех инвесторов, выжженные каленым железом
Сийм Каллас недоволен большим дефицитом государственного бюджета.
Новости
  • 12.02.26, 14:42
Сийм Каллас предупреждает: уровень госдолга выходит из‑под контроля
Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
Эпицентр
  • 11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы
Один из популярных автомобилей среди российской элиты – это Mercedes G-класса, внедорожник, который стоит около 120 000 евро и производится исключительно в Австрии.
Новости
  • 12.02.26, 13:49
В Россию ежегодно попадают тысячи иностранных автомобилей в обход санкций
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов (слева) и заместитель главного редактора Айвар Хундимяги уже несколько лет соперничают за место лидера во внутриредакционном ТОПе.
ТОП
  • 11.02.26, 18:52
ТОП: во что инвестируют сотрудники ДВ и Äripäev?
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

