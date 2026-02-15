Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,15%907,65
  • OMX Tallinn0,01%2 078,67
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,42%10 446,35
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,63
  • 15.02.26, 11:39

Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава

На Мюнхенской конференции по безопасности верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Европе не грозит «цивилизационное уничтожение», и отметила сохраняющийся интерес стран к вступлению в Евросоюз.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
  • Foto: Scanpix
В Мюнхене проходит 62-я международная конференция по безопасности, в которой участвует рекордное число глав государств и правительств, передает DW.
Заключительный день конференции открыла верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. В начале выступления она заявила: «Вопреки тому, что кто-то говорит, Европе не грозит цивилизационное уничтожение. Напротив, люди по-прежнему хотят присоединиться к нашему клубу». По ее словам, «лист ожидания довольно длинный», при этом она выразила надежду, что «тем, кто ждет уже давно, не придется ждать еще долго».
Каллас обозначила три приоритета для Европы на будущее. Первый из них — европейская оборона. По ее словам, она «начинается с Украины», поскольку в ЕС исходят из того, что «Россия не остановится на Донбассе». Каллас заявила, что за пределами Украины Россия, по оценке ЕС, уже предпринимает попытки ослаблять экономики с помощью кибератак, нарушений работы спутников, диверсий с подводными кабелями, разрушения альянсов с помощью дезинформации, при этом сохраняется и ядерная угроза. В связи с этим, отметила она, ЕС работает над новой европейской стратегией безопасности.

Статья продолжается после рекламы

Говоря о положении России, Каллас заявила: «Россия не сверхдержава. После более чем 10 лет конфликта, она едва продвинулась в Украине, а цена — 1,2 млн потерь». Она также сказала, что Россия, по ее оценке, «сломлена», ее экономика «разбита», страна «закрыта от европейского энергетического рынка», а «ее собственные граждане уезжают». При этом, по словам Каллас, «главная угроза в том, что Россия получает больше за столом переговоров, чем на поле боя».
Касаясь возможных переговоров с Россией по Украине, Каллас подчеркнула, что важно не только присутствовать за столом переговоров, но и понимать, каких условий добиваться. По ее словам, «российские максимальные требования не могут встретить минималистский ответ». Она заявила, что в случае ограничения численности армии Украины должна быть ограничена и российская, а также указала на необходимость выплаты за нанесенные разрушения, отсутствия амнистии военным преступникам и возвращения депортированных украинских детей. «Это минимум, на что Россия должна согласиться, если мир — это ее цель», — сказала Каллас, при этом отметив, что не считает мир целью Кремля.
Вторым приоритетом она назвала стабильность в Европе. В этом контексте расширение ЕС, по словам Каллас, является «антидотом российскому империализму».
Третьим приоритетом она обозначила международное сотрудничество. Каллас заявила, что ЕС «построил крупнейший свободный рынок в мире», а также «создает оборонные союзы», упомянув среди примеров Индию и Австралию в этом году.
