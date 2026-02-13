Назад 13.02.26, 15:52 ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд В первую десятку ТОПа гостиничных компаний в основном входят участники, которые уже прочно закрепились на рынке. Сильный бренд, стабильное качество сервиса и умение адаптироваться к меняющимся условиям помогли известным игрокам обогнать конкурентов.

В 2024 году позицию лидера сохранила компания Central Hotell, которая управляет отелем Park Inn by Radisson Central Tallinn.

Foto: Toomas Tuul

Больше всего в 2024 году выросли именно те компании, чья бизнес-модель предлагает не только ночевку, но и дополнительную ценность за счет спа, оздоровительных услуг и возможностей по проведению конференций.