Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,15%907,65
  • OMX Tallinn0,01%2 078,67
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,33%6 855,51
  • DOW 300,28%49 591,64
  • Nasdaq 0,05%22 609,55
  • FTSE 1000,32%10 435,26
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,99
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,15%907,65
  • OMX Tallinn0,01%2 078,67
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,33%6 855,51
  • DOW 300,28%49 591,64
  • Nasdaq 0,05%22 609,55
  • FTSE 1000,32%10 435,26
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,99
  • 13.02.26, 15:52

ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд

В первую десятку ТОПа гостиничных компаний в основном входят участники, которые уже прочно закрепились на рынке. Сильный бренд, стабильное качество сервиса и умение адаптироваться к меняющимся условиям помогли известным игрокам обогнать конкурентов.
В 2024 году позицию лидера сохранила компания Central Hotell, которая управляет отелем Park Inn by Radisson Central Tallinn.
  • В 2024 году позицию лидера сохранила компания Central Hotell, которая управляет отелем Park Inn by Radisson Central Tallinn.
  • Foto: Toomas Tuul
Больше всего в 2024 году выросли именно те компании, чья бизнес-модель предлагает не только ночевку, но и дополнительную ценность за счет спа, оздоровительных услуг и возможностей по проведению конференций.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 19.01.26, 06:00
Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!»
Хороший ресторан недалеко – всего 80 километров
На северном берегу Чудского озера, где до сих пор были только домики и кемпинги, летом откроется спа-отель Kurro. Проект финансирует в том числе государство, но конкуренты настроены скептически. «Безусловно, здесь присутствует определенная доля миссии», – признает и руководитель проекта.
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
Таллиннской городской управе не дают покоя гостевые апартаменты, построенные при расширении отеля Oru в Кадриорге. Так, столичные власти поручили службе внутреннего контроля проверить принятые городом решения.
Новости
  • 16.01.26, 14:17
Государство вновь выставляет на продажу историческую усадьбу
Государственная компания Riigi Kinnisvara планирует в этом году выручить от продажи недвижимости 12 млн евро. Одним из выставленных на продажу объектов стал усадебный комплекс в деревне Поркуни.
Новости
  • 13.01.26, 14:15
Портфель инвесторов вырос: к отелю у аэропорта добавлен Oru Hub Hotel
Владельцы отеля Ülemiste у Таллиннского аэропорта, купленного ими четыре года назад, теперь приобрели и расположенный у Певческого поля Oru Hub Hotel.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
2
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
3
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
4
Новости
  • 11.02.26, 11:50
Финансовая инспекция пришла в Coop Pank
Причина: автомобильный бизнес JMV
5
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
6
Новости
  • 10.02.26, 17:03
Семейная фирма превратила полуразрушенный замок в туристический магнит

Последние новости

Новости
  • 13.02.26, 18:33
Госсуд вынес решение по уголовному делу бывшего высокопоставленного полицейского
Новости
  • 13.02.26, 18:08
Kaamos инвестирует более 50 млн евро в район возле озера Харку
Новости
  • 13.02.26, 17:53
О недавних сбоях в LHV: мы пошли на риск, чтобы ускорить развитие
Новости
  • 13.02.26, 17:09
Молодой предприниматель из Крыма создает стартап в Эстонии. «Оборонным промышленникам самим стоит побывать на передовой»
Mнения
  • 13.02.26, 16:21
Делов-то: квартирные товарищества – упразднить, центристам вручить белое пальто
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд
Подсказка
  • 13.02.26, 15:39
Госсуд: за выпиской из банка НТД обязан обращаться сначала к самому владельцу счета
Новости
  • 13.02.26, 14:25
Суд примет решение о банкротстве E-Piim на следующей неделе

Сейчас в фокусе

«Поплачем один-два вечера и будем жить дальше», – говорит совладелец ресторана Moon Роман Защеринский.
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
Krunnipea была основана 16 июня 2014 года. Основная деятельность компании – продажа дизайнерских товаров.
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
Основатель инвестиционного клуба Miljoniklubi Мяртен Кресс объясняет, что дивидендные короли и аристократы, десятилетиями обеспечивавшие щедрый доход владельцам, в какой-то момент все равно могут превратиться в дивидендные руины. «Какое-то время можно устроить так, чтобы все большая доля прибыли выплачивалась в виде дивидендов, но бесконечно так продолжаться не может», – говорит он.
Биржа
  • 12.02.26, 09:06
Тревожные звоночки для инвестора: скорое пересыхание дивидендов видно заранее
Уроки от трех инвесторов, выжженные каленым железом
Сийм Каллас недоволен большим дефицитом государственного бюджета.
Новости
  • 12.02.26, 14:42
Сийм Каллас предупреждает: уровень госдолга выходит из‑под контроля
Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
Эпицентр
  • 11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы
Один из популярных автомобилей среди российской элиты – это Mercedes G-класса, внедорожник, который стоит около 120 000 евро и производится исключительно в Австрии.
Новости
  • 12.02.26, 13:49
В Россию ежегодно попадают тысячи иностранных автомобилей в обход санкций
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов (слева) и заместитель главного редактора Айвар Хундимяги уже несколько лет соперничают за место лидера во внутриредакционном ТОПе.
ТОП
  • 11.02.26, 18:52
ТОП: во что инвестируют сотрудники ДВ и Äripäev?
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026