ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд
В первую десятку ТОПа гостиничных компаний в основном входят участники, которые уже прочно закрепились на рынке. Сильный бренд, стабильное качество сервиса и умение адаптироваться к меняющимся условиям помогли известным игрокам обогнать конкурентов.
В 2024 году позицию лидера сохранила компания Central Hotell, которая управляет отелем Park Inn by Radisson Central Tallinn.
Foto: Toomas Tuul
Больше всего в 2024 году выросли именно те компании, чья бизнес-модель предлагает не только ночевку, но и дополнительную ценность за счет спа, оздоровительных услуг и возможностей по проведению конференций.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
На северном берегу Чудского озера, где до сих пор были только домики и кемпинги, летом откроется спа-отель Kurro. Проект финансирует в том числе государство, но конкуренты настроены скептически. «Безусловно, здесь присутствует определенная доля миссии», – признает и руководитель проекта.
Таллиннской городской управе не дают покоя гостевые апартаменты, построенные при расширении отеля Oru в Кадриорге. Так, столичные власти поручили службе внутреннего контроля проверить принятые городом решения.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.