14.02.26, 08:00 Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии Страховой агент пытался обокрасть фирму Константина Пятса и поджег цирк, тартуский предсказатель судьбы бежал с деньгами зрителей в Псков, а пьянство водителя грузовика привело к тому, что по лесам Ида-Вирумаа разбежались дрессированные обезьяны.

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.

Цирковой бизнес первых десятилетий ХХ века был одновременно прибыльным и сопряженным с рисками, криминалом и курьезными происшествиями.

Уже к началу столетия цирковые огни были привычным зрелищем для жителей Эстонии. В Таллинне имелось три площадки, которые регулярно арендовали странствующие циркачи — деревянный цирк на Новом рынке, рядом с теперешним театром «Эстония», Выставочная площадь у Балтийского вокзала, принадлежавшая Объединению крупных сельхозпроизводителей Эстонии, сад Канути на бульваре Мере.

Выставочная площадь в Таллинне в 1927 году.

«Человек с железными челюстями» и другие чудеса

Артисты цирка Чинизелли, 1908 год.

Foto: Ajapaik Перед революцией Таллинн регулярно посещали, задерживаясь в городе на значительный срок, лучшие труппы Российской Империи — петербургский цирк семьи Чинизелли, а также цирк братьев Труцци, в котором начинал карьеру в том числе Анатолий Дуров. Летом 1910 года Рудольфо Труцци заманивал таллиннцев в свой шатер в том числе удивительным представлением в двух действиях: в первом лошадь пьет чай в ресторане, ей прислуживает другая лошадь, во втором — разоблачается и укладывается спать под одеяло в пароходной каюте. В других номерах выступали клоуны, наездники и наездницы, фокусники, эквилибристы, ученые фокстерьеры и даже "человек с железными челюстями” — все в сопровождении собственного струнного оркестра цирка. Представления давались в саду Канути ежедневно. «И Чинизелли, и Труцци из года в год завоевывали симпатии ревельцев, и цирк ломился от посетителей. Надо думать, что и в текущем сезоне цирк будет пользоваться прежней охотой», — писала «Ревельская газета» по случаю приезда в город очередной цирковой труппы, на сей раз под предводительством Андриевского. Цирковое искусство было настолько популярно в Эстонии, что порой антрепренеры рисковали приезжать в Таллинн одновременно с конкурентами и бороться с ними за публику в том числе причудливыми способами.

Вид на Выставочную площадь в Таллинне, 1925 год. В центре - большой балаган, игравший роль цирка.

Например, в августе 1912 года артисты, чтобы привлечь гостей сельскохозяйственного съезда в свой балаган на Выставочной площади, залезли с инструментами на крышу цирка и начали музицировать оттуда. Пришлось вмешаться полиции, усмотревшей в оригинальной идее нарушение техники безопасности. Популярность и прибыльность цирков в Таллинне были настолько велики, что Объединение крупных сельхозпроизводителей в 1914 году даже взялось строить на Выставочной площади большой павильон-ротонду специально для странствующих артистов. Циркачи год от года арендовали самые большие балаганы на площади, что мешало ее главной функции — проведению выставок сельхозпродукции.

Даже тревожным летом 1917 года в Таллинн с востока прикочевали сразу два странствующих цирка — труппы Андриевского и Телишевского.

Заворожены магией цирка

Одно из самых курьезных, но одновременно опасных происшествий случилось в Таллинне 21 июня 1911 года. Тогда публика в деревянном цирковом балагане на Новом рынке едва не сгорела заживо. В соседнем здании — таком же деревянном балагане рыночного кинотеатра «Метрополь» вспыхнул страшный пожар. Сеансов внутри не было — небезопасную площадку за три дня до того закрыли таллиннские власти. Зато цирк рядом был полон. Его в том сезоне снимала труппа Никитиных, а на арене в тот вечер проходил бенефис братьев Костанди, которых называли лучшими клоунами Империи. Публика была настолько заворожена представлением, что не спешила эвакуироваться несмотря на звон пожарных карет и запах дыма из соседнего павильона. К счастью, как только сами циркачи поняли, что публике грозит беда, они сумели быстро организовать и вывести зрителей из здания цирка.

Кинотеатр "Метрополь" на Русском рынке, рядом с театром “Эстония”, 1911 год

Обилием цирковых происшествий прославился Тарту. Публика там жаждала зрелищ не меньше, чем в Риге и в Таллинне, а конкуренция и надзор были менее суровыми. Так что и качество выступлений было ниже. «Местный полицмейстер вчера запретил в цирке выступления труппы силачей, которая под звучным названием „Цирк Эйраго“ хотела собирать в свой карман копейки публики, жаждущей грубого развлечения, — писал об одной из странствующих трупп Postimees в 1912 году. — В первый вечер представлений, в субботу, цирк был набит людьми до отказа, так что даже места не хватало. Однако все номера оказались настолько пошлыми и пустыми, что полиция сочла это обманом народа и запретила дальнейшие представления».

Цирк был делом настолько прибыльным, что порой за организацию представлений брались люди почти случайные — что, конечно, влияло на качество. Например, почти одновременно с цирком Эйраго в Тарту появился новый цирк Павлова, прежде неизвестный публике. «Как теперь выясняется, открывший цирк — не кто иной, как „знаменитый“ гадатель по руке и картам, который некоторое время вел в нашем городе свою деятельность и в объявлениях постоянно уверял, что остается в Тарту лишь „на короткое время“. Однако это время оказалось довольно долгим — настолько долгим, что с самим предпринимателем произошло большое превращение: из гадателя он стал директором цирка», — писал Postimees.

Цирк Павлова оказался аферой. На первое представление публики пришло немного, но Павлов продолжил продажу билетов — а когда вечером явились зрители, на дверях висело объявление, что представление переносится на следующий день. Но и сутки спустя на арену никто не вышел. Бывший гадатель сбежал с деньгами из Тарту в Псков, где продолжал сомнительные операции.

Клоунада в молодой республике

Популярность цирка и варьете не угасла даже после крушения Российской Империи и Освободительной войны. В Эстонии даже был учрежден необычный профсоюз — Союз артистов варьете и цирка. Он разрешал в том числе сложные вопросы авторских прав на номера и артистические псевдонимы. Например, в 1922 году его собранию пришлось разрешать сложный спор между двумя «клоунами Коко», бывшими артистами петербургского цирка Чинизелли. Господа Лутц и Овчинников оба претендовали на этот личный бренд. По итогу изучения документов Союз постановил, что Лутц — «клоун Коко», а Овчинников — «карикатурист-эксцентрик Коко».

«Клоун Коко» , 1922 год.

Foto: Rahvusarhiiv Коко и Теодор (братья Лутц) — цирковые артисты. 1922 год.

В Таллинне селились в том числе многие артисты-эмигранты из России, уезжая в сезон из Эстонии на гастроли. Местная публика была расположена к цирковому жанру, а стоимость жизни была ниже, чем в Западной Европе.

Постоянной звездой таллиннской клоунады в 1920-х были клоуны Линно, Гарри и Лекс, дрессировщица попугаев госпожа Труде. Но главным цирковым жанром, пожалуй, стала борьба — исключительно популярная среди эстонцев еще с конца XIX века. Под поединки атлетов-силачей порой закрывали на вечер крупнейшие городские кинотеатры, иногда их проводили даже в театре «Эстония». Главной же таллиннской площадкой для борьбы были именно цирки на Новом рынке и Выставочной площади.

Päewaleht, 15 сентября 1928 года Таллинн сейчас живет цирком

Яан Яаго (справа) и Эдуард Германн демонстрируют борьбу. 1913 год.

Foto: muis.ee Пик популярности циркового искусства в Таллинне пришелся на лето 1928 года. “Цирк Саламонского” в саду Канути на бульваре Мере был каждый вечер набит до отказа, во многом благодаря выступлениям нового техничного силача из Германии под псевдонимом «Черная маска». Особенно много зрителей собирали его поединки со знаменитым эстонским атлетом и предпринимателем Яаном Яаго. По выражению газетчиков, таллиннцы «рвали стенки шатра», лишь бы попасть на представления. Администрация цирка Саламонского вела переговоры с министерством внутренних дел о постоянном, а не сезонном размещении в Таллинне, в том числе перебазировании в Эстонию из Риги корпоративного зверинца. И именно тот сезон ознаменовался и ярчайшим цирковым скандалом в истории страны.