Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро Европейская прокуратура подозревает руководителя эстонского стартапа Laava Tech OÜ Татьяну Зарецкую в мошенничестве с субсидиями, из-за которого, по первоначальной версии, Евросоюз понес ущерб примерно на 450 000 евро.

В 2015 году 21-летняя Зарецкая основала в Таллинне стартап Laava Tech.

Foto: Youtube

Речь идет о проекте FarMind, на который Европейская комиссия в 2021-2023 годах выделила около 2,4 млн евро. Сейчас из предоставленной поддержки требуют вернуть более 2 млн евро, пишет Eesti Ekspress.

«В случае подозрения в мошенничестве у грантодателя есть право потребовать возврата всей субсидии», – пояснила на заседании Таллиннского окружного суда европейский делегированный прокурор Кристийна Савченкова.

В рамках производства суд арестовал средства на банковских счетах Зарецкой в Эстонии и будущие поступления до 1,8 млн евро, а также наложил запреты на распоряжение долями в компаниях. Кроме того, на принадлежащую Зарецкой и ее партнеру часть дома в Виймси установлена судебная ипотека на 300 000 евро.

Речь идет о первоначальном подозрении.

В 2015 году 21-летняя Зарецкая основала в Таллинне стартап Laava Tech, она с самого начала являлась крупнейшим акционером компании. Стартап разрабатывал энергосберегающие решения и LED-технологии для «умных» теплиц и вертикальных ферм, а сама предпринимательница получила международное признание – в частности, Forbes включал ее в список перспективных представителей отрасли в Европе.