  • OMX Baltic0,11%318
  • OMX Riga1,21%907,65
  • OMX Tallinn0,07%2 079,99
  • OMX Vilnius0,26%1 407,38
  • S&P 500−1,57%6 832,76
  • DOW 30−1,34%49 451,98
  • Nasdaq −2,03%22 597,15
  • FTSE 100−0,1%10 392,4
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,43
  • 13.02.26, 13:22

Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро

Европейская прокуратура подозревает руководителя эстонского стартапа Laava Tech OÜ Татьяну Зарецкую в мошенничестве с субсидиями, из-за которого, по первоначальной версии, Евросоюз понес ущерб примерно на 450 000 евро.
В 2015 году 21-летняя Зарецкая основала в Таллинне стартап Laava Tech.
  • В 2015 году 21-летняя Зарецкая основала в Таллинне стартап Laava Tech.
  • Foto: Youtube
Речь идет о проекте FarMind, на который Европейская комиссия в 2021-2023 годах выделила около 2,4 млн евро. Сейчас из предоставленной поддержки требуют вернуть более 2 млн евро, пишет Eesti Ekspress.
«В случае подозрения в мошенничестве у грантодателя есть право потребовать возврата всей субсидии», – пояснила на заседании Таллиннского окружного суда европейский делегированный прокурор Кристийна Савченкова.
В рамках производства суд арестовал средства на банковских счетах Зарецкой в Эстонии и будущие поступления до 1,8 млн евро, а также наложил запреты на распоряжение долями в компаниях. Кроме того, на принадлежащую Зарецкой и ее партнеру часть дома в Виймси установлена судебная ипотека на 300 000 евро.

Статья продолжается после рекламы

Речь идет о первоначальном подозрении.
В 2015 году 21-летняя Зарецкая основала в Таллинне стартап Laava Tech, она с самого начала являлась крупнейшим акционером компании. Стартап разрабатывал энергосберегающие решения и LED-технологии для «умных» теплиц и вертикальных ферм, а сама предпринимательница получила международное признание – в частности, Forbes включал ее в список перспективных представителей отрасли в Европе.
