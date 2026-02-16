Назад 16.02.26, 18:07 Инвестор Тоомас: очередной труп на альтернативном рынке, или почему я больше не ищу роста на домашней бирже Это снова произошло. Просматривая биржевые сообщения за утренним кофе, я наткнулся на очередную компанию роста, чьи когда‑то амбициозные обещания сменились заявлением о банкротстве.

На альтернативный рынок First North Таллиннской биржи в апреле 2022 года вышел стартап в сфере спортивных технологий Robus Group. На фото – основатель и генеральный директор Микк-Алвар Олле (справа).

Да, речь о том, что Robus Group, торгующаяся на альтернативном рынке First North Таллиннской биржи, подала в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве. Обязательства компании превышают объем ее денежных средств, привлечь дополнительные инвестиции в нужном объеме не удалось, а недавнее публичное предложение активов и патентов провалилось. По оценке руководства, компания теперь является устойчиво неплатежеспособной, и торговля ее акциями на бирже приостановлена.