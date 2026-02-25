За десять дней подано почти полмиллиона деклараций о доходах
По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), на сегодняшний день подано почти 479 000 деклараций о доходах. На их основании подлежит возврату более 145 миллионов евро, а дополнительно к уплате – 17 миллионов евро подоходного налога.
По словам заместителя генерального директора НТД по развитию Янекa Розова, начало периода декларирования всегда создаёт высокую нагрузку на каналы обслуживания. «Темп подачи деклараций впечатляет. Уже к утру второго дня было подано более 290 000 деклараций, а к вечеру прошлой пятницы — более 420 000 деклараций», — отметил Розов.
Январь и февраль – напряженный период с точки зрения налогов, поскольку завершение старого и начало нового года сопряжены с большим количеством сроков подачи разных документов. Своевременное представление деклараций помогает избежать налоговые проблемы и обеспечивает компании хорошую репутацию по части налоговой дисциплины.
