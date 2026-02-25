Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%317,57
  • OMX Riga0,13%897,54
  • OMX Tallinn0,07%2 084,7
  • OMX Vilnius−0,44%1 397,26
  • S&P 5000,64%6 933,64
  • DOW 300,42%49 380,98
  • Nasdaq 1,03%23 098,65
  • FTSE 1001,13%10 801,42
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,17
  • 25.02.26, 18:32

За десять дней подано почти полмиллиона деклараций о доходах

По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), на сегодняшний день подано почти 479 000 деклараций о доходах. На их основании подлежит возврату более 145 миллионов евро, а дополнительно к уплате – 17 миллионов евро подоходного налога.
Подать декларацию о доходах можно до 30 апреля.
  • Подать декларацию о доходах можно до 30 апреля.
  • Foto: Shutterstock
По словам заместителя генерального директора НТД по развитию Янекa Розова, начало периода декларирования всегда создаёт высокую нагрузку на каналы обслуживания. «Темп подачи деклараций впечатляет. Уже к утру второго дня было подано более 290 000 деклараций, а к вечеру прошлой пятницы — более 420 000 деклараций», — отметил Розов.
