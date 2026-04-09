Цена на нефть выросла после крупнейшего падения за последние годы

Закрытие Ормузского пролива для танкеров вновь привело к росту цен на нефть.
- Нарушение условий перемирия между США и Ираном привело к тому, что оптимизм на фондовых рынках начал рассеиваться.
- Foto: AFP/Scanpix
Фьючерсы на нефть Brent в четверг начали торги ростом почти на 2,8% – выше 97 долларов за баррель после падения на 13% в среду. Цена на West Texas Intermediate (WTI) также держалась вблизи 97 долларов. Иранское полуофициальное агентство новостей Fars сообщило, что после ударов Израиля движение танкеров в проливе остановилось. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг это заявление, указав на признаки скорого открытия пролива.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня менее чем за час до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон приостанавливает «бомбардировки и нападения на Иран» на две недели после консультаций с Пакистаном при условии, что на тот же срок будет обеспечен беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив.
