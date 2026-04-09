Цена на нефть выросла после крупнейшего падения за последние годы

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня менее чем за час до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон приостанавливает «бомбардировки и нападения на Иран» на две недели после консультаций с Пакистаном при условии, что на тот же срок будет обеспечен беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив.