  • OMX Baltic1,06%314,95
  • OMX Riga−0,59%872,02
  • OMX Tallinn0,74%2 078,29
  • OMX Vilnius1,95%1 395,09
  • S&P 5000,08%6 616,85
  • DOW 30−0,18%46 584,46
  • Nasdaq 0,1%22 017,85
  • FTSE 1002,86%10 644,95
  • Nikkei 2255,39%56 308,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,54
  • 08.04.26, 09:50

США и Тегеран договорились о перемирии, Ормузский пролив откроют на две недели

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня менее чем за час до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон приостанавливает «бомбардировки и нападения на Иран» на две недели после консультаций с Пакистаном при условии, что на тот же срок будет обеспечен беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив.
Во вторник, 7 апреля, Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что решение было принято после просьбы премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа «придержать разрушительную мощь, которая сегодня ночью направлялась в Иран». Президент США также заявил, что причиной прекращения ударов стало то, что, по его словам, «мы уже выполнили и превзошли все военные задачи».
По словам Трампа, США и Иран также продвинулись в работе над окончательным соглашением о долгосрочном мире. «Мы получили от Ирана предложение из десяти пунктов и считаем его работоспособной основой для переговоров. Почти все спорные моменты прошлого были согласованы между США и Ираном, но двухнедельный период позволит завершить соглашение», – заявил он.
Представитель администрации США сообщил The New York Times, что американские военные удары по Ирану уже прекращены. По данным CNN со ссылкой на представителя Белого дома, Израиль также присоединится к прекращению ударов по Ирану на две недели.

Тегеран подтвердил готовность к перемирию. Как пишет госинформагентство Fars, в Иране заявили, что считают происходящее своей победой и расценивают решение Вашингтона как принятие иранского плана из десяти пунктов о полноценном окончании войны вместо краткосрочного прекращения огня. Этот план, как утверждается, ранее был передан США через Пакистан. Среди его положений названы снятие санкций с Исламской Республики и введение платы за проход судов через Ормузский пролив.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в течение двух недель Ормузский пролив будет открыт для безопасного прохождения судов при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений. Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в Исламабаде «при полном недоверии к американской стороне».
После достижения договоренности обе стороны заявили о своей победе. Трамп в комментарии AFP назвал соглашение «полной и абсолютной победой» США. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что «враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранской нации».
Белый дом сообщил, что Израиль также присоединился к перемирию. При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху уточнил, что оно не распространяется на Ливан, где в результате израильских ударов в ответ на ракетные обстрелы «Хезболлах», по данным ливанских властей, погибли более 1500 человек.
После объявления о перемирии цены на нефть снизились более чем на 17%, а фондовые рынки Азии выросли в начале торгов 8 апреля. При этом одним из ключевых нерешенных вопросов остается иранская программа обогащения урана. Трамп заявил, что ядерный вопрос будет урегулирован в рамках мирного соглашения. «Это будет решено должным образом, иначе я бы не пошел на сделку», – сказал он AFP, не уточнив деталей.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала иранский план из десяти пунктов основой для дальнейших переговоров. «Слова президента Трампа говорят сами за себя: это рабочая основа для переговоров, и они будут продолжены», – заявила она.
Похожие статьи

Президент США Дональд Трамп.
  • 07.04.26, 16:53
США нанесли удары по иранскому острову Харг
Пожар рядом с аэропортом в Дубае. Фото архивное от 16 марта.
  • 05.04.26, 15:27
Иран атаковал инфраструктурные объекты в странах Персидского залива
Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Иллюстративное фото.
  • 04.04.26, 11:43
Иран сообщил об уничтожении второго американского военного самолета
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.04.26, 06:00
Охота за дешевым топливом: как заправки устанавливают цены
2
Новости
  • 05.04.26, 12:56
Глава Telia: если раньше плюс 30% к зарплате могли просить разработчики, то теперь – специалисты по ИИ
3
Новости
  • 07.04.26, 11:03
В Раквере горит производство саун
4
Новости
  • 05.04.26, 15:01
Она купила свои первые акции в 24 года: теперь эта инвестиция принесла ей квартиру мечты
5
Новости
  • 07.04.26, 09:38
Coop покупает магазины Prisma
6
Новости
  • 07.04.26, 11:44
Бывшему ресторатору окончательно отказали в досрочном выходе из тюрьмы

Последние новости

Биржа
  • 08.04.26, 13:56
Биткоин вырос до трехнедельного максимума
Новости
  • 08.04.26, 12:17
В марте число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло
Новости
  • 08.04.26, 11:45
TikTok инвестирует в Финляндию 1 млрд евро
Новости
  • 08.04.26, 10:57
Банк Эстонии: безработица снижается, потому что люди уходят с рынка труда
Новости
  • 08.04.26, 10:16
Стоимость природного газа в Европе резко упала
Новости
  • 08.04.26, 09:50
США и Тегеран договорились о перемирии, Ормузский пролив откроют на две недели
Новости
  • 08.04.26, 06:00
Налог в Кохтла-Ярве вырос в два раза, но предприниматели этого не заметили
Новости
  • 07.04.26, 18:39
Таллинн хочет заполучить в собственность города бывшее здание министерства

Сейчас в фокусе

Владелец Grossi Toidukaubad и OG Elektra Олег Гросс считает, что для работающих в Эстонии торговцев ситуация станет проще, но для потребителя это в некотором смысле потеря. Решение финского торгового концерна S-Grupp продать Prisma Peremarket его не удивило.
Новости
  • 07.04.26, 15:14
Продажа Prisma усилит лидера рынка. «Это слегка подтолкнет цены вверх»
Охота за дешевым топливом: как заправки устанавливают цены
Новости
  • 07.04.26, 06:00
Охота за дешевым топливом: как заправки устанавливают цены
Coop покупает Prisma, сделку еще должен одобрить Департамент конкуренции.
Новости
  • 07.04.26, 09:38
Coop покупает магазины Prisma
Бывший ресторанный бизнесмен Павел Гаммер, отбывающий наказание за тяжкие преступления, в январе принял участие в заседании уездного суда по видеосвязи.
Новости
  • 07.04.26, 11:44
Бывшему ресторатору окончательно отказали в досрочном выходе из тюрьмы
Одно из двух производственных зданий Tesler Grupp в Раквере в 2023 году.
Новости
  • 07.04.26, 11:03
В Раквере горит производство саун
Эстонская компания Xolo остается прибыльной уже два года подряд. Последние три года компанию возглавляет финский технологический предприниматель и руководитель Микко Теэренхови.
Новости
  • 07.04.26, 08:21
Xolo выкарабкалась из минуса и увеличила прибыль. «Это первая крупная заслуга нового руководителя»
С сегодняшнего дня руководить выходом Coop Pank на рынок инвестиционных услуг будет Сандер Пиккель.
Биржа
  • 06.04.26, 17:14
Coop Pank выходит на рынок инвестиционных услуг
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
Content Marketing
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

