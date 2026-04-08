Назад 08.04.26, 09:50 США и Тегеран договорились о перемирии, Ормузский пролив откроют на две недели США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня менее чем за час до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон приостанавливает «бомбардировки и нападения на Иран» на две недели после консультаций с Пакистаном при условии, что на тот же срок будет обеспечен беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп.

Во вторник, 7 апреля, Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что решение было принято после просьбы премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа «придержать разрушительную мощь, которая сегодня ночью направлялась в Иран». Президент США также заявил, что причиной прекращения ударов стало то, что, по его словам, «мы уже выполнили и превзошли все военные задачи».

По словам Трампа, США и Иран также продвинулись в работе над окончательным соглашением о долгосрочном мире. «Мы получили от Ирана предложение из десяти пунктов и считаем его работоспособной основой для переговоров. Почти все спорные моменты прошлого были согласованы между США и Ираном, но двухнедельный период позволит завершить соглашение», – заявил он.

Представитель администрации США сообщил The New York Times, что американские военные удары по Ирану уже прекращены. По данным CNN со ссылкой на представителя Белого дома, Израиль также присоединится к прекращению ударов по Ирану на две недели.

Тегеран подтвердил готовность к перемирию. Как пишет госинформагентство Fars, в Иране заявили, что считают происходящее своей победой и расценивают решение Вашингтона как принятие иранского плана из десяти пунктов о полноценном окончании войны вместо краткосрочного прекращения огня. Этот план, как утверждается, ранее был передан США через Пакистан. Среди его положений названы снятие санкций с Исламской Республики и введение платы за проход судов через Ормузский пролив.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в течение двух недель Ормузский пролив будет открыт для безопасного прохождения судов при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений. Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в Исламабаде «при полном недоверии к американской стороне».

После достижения договоренности обе стороны заявили о своей победе. Трамп в комментарии AFP назвал соглашение «полной и абсолютной победой» США. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что «враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранской нации».

Белый дом сообщил, что Израиль также присоединился к перемирию. При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху уточнил, что оно не распространяется на Ливан, где в результате израильских ударов в ответ на ракетные обстрелы «Хезболлах», по данным ливанских властей, погибли более 1500 человек.

После объявления о перемирии цены на нефть снизились более чем на 17%, а фондовые рынки Азии выросли в начале торгов 8 апреля. При этом одним из ключевых нерешенных вопросов остается иранская программа обогащения урана. Трамп заявил, что ядерный вопрос будет урегулирован в рамках мирного соглашения. «Это будет решено должным образом, иначе я бы не пошел на сделку», – сказал он AFP, не уточнив деталей.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала иранский план из десяти пунктов основой для дальнейших переговоров. «Слова президента Трампа говорят сами за себя: это рабочая основа для переговоров, и они будут продолжены», – заявила она.