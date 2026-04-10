Краудфандинговая платформа Crowdestate пока остается открытой
Ровно год назад краудфандинговая платформа Crowdestate сообщила, что завершает деятельность и планирует закрыть платформу в апреле этого года. Теперь руководитель компании Лойт Линнупыльд признал, что этот план все же не будет реализован.
«Сейчас мы проводим pivot и намерены продолжить работу как регулируемое платежное учреждение и финтех-компания», – сказал основатель Crowdestate Лойт Линнупыльд.
Foto: Eiko Kink
Краудфандинговая платформа для инвестиций в недвижимость Crowdestate начала работу 12 лет назад. По словам основателя платформы Лойта Линнупыльда, в последние годы рынок недвижимости переживал тяжелый период, что привело как к задержкам девелоперских проектов, так и к неудачам.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
