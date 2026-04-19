Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На этой неделе на Балтийской бирже продолжится сезон отчетности. Кроме того, первые компании из числа лидеров технологического сектора США, входящих в «большую семерку», дадут понять, как для них прошел первый квартал года.
После кратковременной надежды на быстрое снижение процентных ставок на горизонте появились тревожные сигналы, которые могут снова подтолкнуть Euribor вверх. Какие компании Таллиннской биржи пострадают сильнее всего, проанализировал инвестор и финансовый аналитик Пааво Сийманн.
Как получить доступ к акциям SpaceX, Anthropic и OpenAI?
В этом году на американском рынке ожидаются три масштабных IPO, в которых мне самому хотелось бы поучаствовать еще до выхода на биржу. К собственному удивлению, я обнаружил, что в моем портфеле все три уже есть – пусть и косвенно.
Ведущие инвесторы Эстонии подчеркивают, что к инвестициям приходят через дисциплину и внутренний психологический перелом. На примере собственного опыта они дают практические советы, как начать с маленьких сумм и каких типичных ошибок стоит избегать новичкам.
За последние годы Балтийский регион стал одним из заметных центров развития финансовых технологий в Европейском Союзе. Развитая цифровая инфраструктура, адаптивное регулирование и высокий уровень технической экспертизы создали благоприятную среду для появления компаний с международными амбициями.