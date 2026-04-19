Колебания сырьевого рынка давят на производителя пленки: неопределенность остается главным вызовом

В 2025 году выручка Dagöplast
составила 17,1 млн евро против 19,3 млн евро годом ранее. Прибыль снизилась с 3,15 млн евро до 380 000 евро, однако на результат 2024 года повлияла разовая операция: материнская компания BioBag International списала в пользу Dagöplast кредит на 2 млн евро. Согласно отчету о деятельности, в то же время продолжился рост продаж продукции из биоматериалов, один из крупных экструдеров был переоборудован под выпуск биоизделий, а также была приобретена новая линия Roll‑o‑Matic для конвертации пленки, пишет Tööstusuudised
.