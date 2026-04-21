Продажи Liven выросли в несколько раз: спрос усиливается

Повседневной деятельностью Liven руководит один из основателей компании Андеро Лаур.
Если в первом квартале прошлого года выручка Liven составила 1,9 миллиона евро, то в первые три месяца этого года – 6,9 миллиона евро, увеличившись в сопоставимом периоде более чем в три с половиной раза. В первом квартале компания получила 420 000 евро чистой прибыли, тогда как год назад в то же время биржевая компания зафиксировала чистый убыток в 705 000 евро.
На этой неделе на Балтийской бирже продолжится сезон отчетности. Кроме того, первые компании из числа лидеров технологического сектора США, входящих в «большую семерку», дадут понять, как для них прошел первый квартал года.
Хотя число сделок с квартирами в Таллинне и восстанавливается после зимнего спада, пока на рынке наблюдается «затоваривание» – уже построенных новых квартир при нынешних темпах продаж хватит на два года, а факторов, которые могли бы резко «взбодрить» рынок, не просматривается, считает маклер и аналитик, член Эстонской палаты маклеров Марк Дербнев.
Девелопер недвижимости Liven готовится к первичному размещению акций, которое конкуренты и аналитики считают проверкой на прочность для всего сектора в период, когда продажи новых квартир замедлились, а ситуацию осложняет возможный рост процентных ставок.
