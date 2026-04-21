21.04.26, 11:15 Продажи Liven выросли в несколько раз: спрос усиливается Девелопер недвижимости Liven в первом квартале увеличил выручку более чем в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Повседневной деятельностью Liven руководит один из основателей компании Андеро Лаур.

Если в первом квартале прошлого года выручка Liven составила 1,9 миллиона евро, то в первые три месяца этого года – 6,9 миллиона евро, увеличившись в сопоставимом периоде более чем в три с половиной раза. В первом квартале компания получила 420 000 евро чистой прибыли, тогда как год назад в то же время биржевая компания зафиксировала чистый убыток в 705 000 евро.