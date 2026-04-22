Показатели Nordea превзошли ожидания, но отчет выявил и слабое место

Промежуточный отчет Nordea оказался лучше ожиданий. На фото – представительство банка в столице Дании Копенгагене.
Foto: Imago Images / Scanpix
Чистый процентный доход Nordea, крупнейшего финансового концерна Скандинавии, в первом квартале составил 1,76 млрд евро. Это меньше, чем год назад, когда показатель достигал 1,83 млрд евро, однако результат все равно оказался выше прогноза опрошенных FactSet аналитиков, ожидавших 1,74 млрд евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Банк Nordea, работающий главным образом в странах Северной Европы, планирует провести в реорганизацию с целью существенно повысить эффективность работы. Она затронет около 1500 сотрудников. Окончательные цифры станут известны после переговоров с профсоюзами.
